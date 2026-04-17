신사고개역 기술·경제 타당성 확인…은평구, “광역교통 개선 대책 포함돼야”

‘표정속도 시속 40㎞ 이상’ 충족

기존 기본계획보다 사업성 개선



출근 시간대 서울 은평구 신사동 신사지하차도 일대 차량이 정체되고 있다.

은평구 제공

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서울 은평구는 고양은평선 신사고개역 신설 관련 사전타당성 보완용역 결과 기술적·경제적 타당성이 확보된 것으로 확인됐다고 17일 밝혔다.구의 기술적 검토 결과 신사고개역이 추가되더라도 광역철도의 핵심 기준인 ‘표정속도 시속 40㎞ 이상’이 충족되는 것으로 나타났다. 기존 시속 41.92㎞에서 40.35㎞로 소폭 조정되지만 기준치를 웃돈다. 경제성 측면에서도 기존 기본계획보다 사업성이 개선된 것으로 확인됐다. 구의 보완용역 결과 비용 대비 편익(B/C)은 0.72로 분석돼 기본계획 당시 수치인 0.63보다 높은 수준을 보였다.구는 2022년에도 사전타당성 용역을 진행했다. 이후 고양은평선 기본계획이 구체화하고 교통·분석 여건도 달라진 만큼 신사고개역 신설이 노선 모든 구간의 운영과 경제성에 미치는 영향을 종합해 다시 검토하기 위해 보완용역을 수행했다고 설명했다.구는 신사고개역 신설 여부를 결정지을 수 있는 ‘골든타임’이 얼마 남지 않았다고 봤다. 고양은평선 1공구는 지난해 12월 실시설계에 착수했고 경기도 계획상 올 10월 완료될 예정이다. 철도사업 특성상 실시설계가 마무리된 후에는 노선이나 역사 위치 변경이 사실상 불가능하다.구는 이후 조성될 창릉신도시 등으로 서북권 광역교통 수요가 새절역에 집중될 가능성이 높다고 판단한다. 새절역의 혼잡도를 완화하고 이용 수요를 분산하기 위해 기존 광역교통개선대책에 신사고개역 신설이 반영되어야 한다고 주장했다.구는 보완용역 결과를 토대로 기본계획 및 광역교통개선대책 변경안에 신사고개역이 반영될 수 있도록 관계기관과 협의를 이어갈 계획이다. 구 관계자는 “용역으로 신사고개역 신설이 기술적으로 가능할 뿐만 아니라 경제성도 개선됐음이 증명됐다”며 “실시설계가 완료되기 전 합리적 방안이 도출될 수 있도록 관계기관과 적극적으로 소통하겠다”고 말했다.송현주 기자