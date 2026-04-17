이새날 서울시의원 “잠원한강공원 ‘여기저기 키즈카페’ 운영 시작… 아이 키우기 좋은 도시 조성 환영”



이새날 서울시의원



서울시 ‘여기저기 키즈카페’ 현수막

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서울시의회 교육위원회 이새날 의원(국민의힘, 강남1)은 오는 18일부터 잠원한강공원 다목적구장에서 운영을 시작하는 서울시 ‘여기저기 키즈카페’ 사업을 환영한다고 밝혔다.‘여기저기 키즈카페’는 도심 속 공공공간을 활용해 아이들이 자유롭게 뛰놀 수 있는 놀이 환경을 제공하는 사업으로, 잠원한강공원에서는 4월부터 6월, 9월부터 11월까지 총 14일간 운영된다. 운영시간은 토요일 2회차, 일요일 3회차로 구성되며, 만 4세부터 9세까지 아동을 대상으로 한다.이번 키즈카페는 스포츠형 ‘성장놀이터’를 테마로 조성되어 에어바운스, 올림픽 체험 등 신체 활동 중심의 놀이기구와 함께 풍선아트, 버블퍼포먼스, 만들기 체험 등 다양한 프로그램이 운영된다. 사전예약과 현장접수를 병행하는 방식으로 운영되며, 사전예약은 조기 마감될 만큼 높은 관심을 받고 있다.이 의원은 “잠원한강공원은 많은 시민들이 찾는 대표적인 여가 공간인 만큼, 아이들을 위한 체험형 놀이시설이 마련된 것은 매우 의미 있는 변화”라며 “특히 도심 속에서 아이들이 안전하게 뛰어놀 수 있는 공간이 확대된다는 점에서 학부모들의 만족도도 높을 것으로 기대된다”고 밝혔다.이어 “앞으로도 강남 지역을 비롯한 서울 곳곳에서 아이 키우기 좋은 환경이 조성될 수 있도록 공공 돌봄과 놀이 인프라 확충에 지속적인 관심을 기울이겠다”고 강조했다.온라인뉴스부