송파 석촌호수 벚꽃축제 900만명 왔다

빅데이터 분석… 17일간 886억 소비



2026 호수벚꽃축제

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서울 송파구는 석촌호수 일대에서 개최한 2026 호수벚꽃축제가 열린 17일 동안 총 901만명이 찾아 886억원을 썼다고 29일 밝혔다. 구가 SK텔레콤과 신한카드 빅데이터를 활용해 방문객과 소비 흐름을 분석한 결과다.구는 핑크 경관조명 기간(3월 27일~4월 2일)과 본 축제 기간(4월 3일~4월 12일) 17일 동안 석촌호수와 인접 상권(방이맛골·송리단길·호수단길), 롯데월드몰을 찾은 인원을 대상으로 집계했다.올해는 외국인 방문객 증가가 두드러졌다. 지난해 13만명이었던 외국인 방문객은 올해 26만명으로 두 배 늘었다. 축제 기간 발생한 카드 매출 총 886억원 중 내국인은 641억 5000만원, 외국인은 245억원을 쓴 것으로 나타났다. 방문객 수가 가장 많은 나라는 중국, 필리핀, 일본, 대만, 홍콩 순이었고, 소비액이 가장 큰 나라는 미국, 중국, 싱가포르, 대만, 홍콩 순이었다.구 관계자는 “벚꽃이라는 자연의 선물에 문화예술과 야간경관, 골목상권이 더해지면서 석촌호수가 ‘봄에 한 번 가는 곳’이 아니라 ‘사계절 찾고 싶은 곳’으로 바뀌었다”고 밝혔다.박재홍 기자