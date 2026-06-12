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착한 일 하면 적립… ‘서초코인’ 2만명 눈앞

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서울페이로 전환… 1코인당 100원
유엔 지속가능발전혁신상 등 선정


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서울 서초구 중앙노인종합복지관에서 주민이 서초코인을 활용해 강좌 수강료를 결제하고 있다.
서초구 제공


서울 서초구는 ‘착한 서초코인’ 가입자가 2만명 돌파를 앞두고 있다고 11일 밝혔다.

2022년 도입한 착한 서초코인은 탄소중립 실천, 자원봉사, 건강활동 등 사회적 가치 활동에 참여한 주민에게 코인을 지급하고 주민은 이를 서울페이 상품권으로 전환하거나 서울페이 가맹점과 공공시설 등에서 사용할 수 있도록 한 사업이다. 적립 코인은 기부를 통해 지역사회 환원도 가능하다.

1코인당 100원의 가치를 지닌 서초코인은 지금까지 총 256만 337코인(2억 5603만원)이 적립됐으며 이 중 2만 229코인(202만원)이 기부로 이어졌다. 서초코인은 2025 유엔 지속가능발전혁신상 톱5 선정을 비롯해 지방행정혁신대상 최우수상, 우수행정 및 정책사례 선발대회 우수상 등 총 7차례의 기관 표창 및 수상을 했다.

전성수 구청장은 “착한 서초코인은 주민의 작은 실천이 지역사회의 선한 변화로 이어지는 서초형 주민 참여 플랫폼”이라며 “앞으로도 선한 가치가 지역사회 전반으로 확산되도록 대표 정책으로 키워나가겠다”고 밝혔다.


박재홍 기자
2026-06-12 20면
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