동작, 한강변 천문대서 ★ 봐요

노들역 인근 ‘본동 명소화 사업’



박일하(가운데) 동작구청장이 지난 27일 동작구청에서 열린 ‘본동 일대 명소화 사업 기본협약식’에서 홍순영(왼쪽) 더에테르 대표, 변문수(오른쪽) 코리아신탁 대표와 함께 기념촬영을 하고 있다.

동작구 제공

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서울 동작구는 지하철 9호선 노들역 인근 본동에 천문대를 포함한 문화거점을 조성하는 ‘본동 일대 명소화 사업’을 추진한다고 29일 밝혔다. 구는 지난 27일 코리아신탁 컨소시엄과 기본 협약을 체결하고, 본동 일대를 영국 그리니치 천문대와 같은 공간으로 키운다는 목표다.협약에는 본동 8-12번지 일대 3만 8980㎡ 규모에 천문대와 컨벤션, 도서관 등 각종 문화시설을 건립하고 용양봉저정(조선 정조가 수원에 있는 아버지 무덤에 참배하러 갈 때 한강을 건너면서 잠시 쉬기 위해 행궁으로 쓰던 목조 건물) 근린공원 접근로를 개선하는 내용을 담았다. 구는 이를 위해 1종 일반주거지역을 2종 일반주거지역으로 용도변경을 추진한다. 이 사업을 통해 본동 일대를 국립중앙박물관과 노들섬으로 연결해 전시·공연·여가를 함께 즐길 수 있는 문화 중심축으로 발전시킨다는 계획이다.박일하 구청장은 “이번 사업은 단순한 정비를 넘어, 본동의 공간 가치를 완전히 바꾸는 전환점이 될 것”이라며 “한강과 맞닿은 입지적 강점을 가진 본동을 주거·문화·여가가 어우러진 복합생활권으로 도약시켜 동작을 대표하는 새로운 명소로 만들어가겠다”고 강조했다.박재홍 기자