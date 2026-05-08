서대문구 북가좌6구역 ‘전자투표’ 첫 도입…조합원 참여율 92%

“적극적 행정 지원 덕분에 성공적 안착”



서울 서대문구 북가좌6구역 재건축 조감도.

서대문구 제공

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서울 서대문구 북가좌6구역 재건축조합이 지난달 정기총회에서 ‘전자투표’ 제도를 처음 시행했다. 서울시의 전자투표 활성화 지원 사업에 선정된 결과다.서대문구는 지난달 북가좌6구역 재건축조합 정기총회에서 전자투표를 시행한 결과 92%의 조합원이 참여했다고 8일 밝혔다. 지난해보다 18.90%포인트 상승한 결과다.구 관계자는 “북가좌6구역은 서면결의서 위조 논란이나 의사결정의 투명성 시비 등 정비사업 총회에서 발생할 수 있는 고질적 문제를 원천 차단하고 조합원의 소중한 권리 행사를 보장하기 위해 전자투표를 도입했다”고 설명했다.참여율이 상승한 것은 물리적 제약이 사라지면서 생업으로 바쁜 조합원이나 원거리 거주 조합원들이 스마트폰을 통해 간편하게 투표했기 때문으로 분석된다.조합은 이번 전자투표 도입을 통해 개표 시간을 1시간에서 20분으로 크게 단축했다. 무효표도 한건도 발생하지 않을 정도로 데이터 집계의 정확성을 확보했다.조합 관계자는 “행정의 적극적 지원 덕분에 전자투표 시스템을 성공적으로 안착시킬 수 있었다”며 “앞으로의 재건축 절차 또한 성공적으로 추진해 나가겠다”고 밝혔다.서울시는 서울 내 정비사업 총회를 앞둔 재개발·재건축 조합을 대상으로 지원 한도 1000만원 범위에서 전자투표를 지원하고 있다.서유미 기자