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구청 별관 인근 국회대로 횡단보도 신설한 영등포구, 주민 불편 줄인다

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횡단보도 이달 중 완공 목표


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서울 영등포구청 별관 인근 국회대로 횡단보도 신설 위치도.
영등포구 제공


서울 영등포구가 주민의 이동권 보장과 보행 환경 개선을 위해 영등포구청 별관 인근 국회대로 구간에 횡단보도를 신설한다고 11일 밝혔다. 지난달 27일 착공해 이달 말 준공을 목표로 한다.

횡단보도 신설 위치는 구청 별관과 옛 동양타워 사이 구간이다. 폭 6.0m, 연장 31.0m 규모로 계획됐다.

현재 구청 별관 인근 경인고속입구사거리부터 영등포구청사거리까지 이어지는 국회대로 구간은 약 400m에 달하지만 중간에 건널 수 있는 횡단보도가 없어 주민들의 보행 불편이 지속돼 왔다. 해당 구간은 서울시 ‘국회대로 지하차도 및 상부 공원화’ 사업 계획에 따라 횡단보도 설치가 예정돼 있었지만 선행 공사인 한국전력 지중화 사업이 4년 지연되며 보행 환경 개선 사업도 함께 미뤄졌다.

구는 주민 불편을 해소하기 위해 시에 횡단보도 설치 시급성을 지속 건의해 왔다. 지난 3월 진행된 시와의 면담에서 횡단보도 조기 신설을 강력히 요청한 끝에 설치 합의를 끌어내 공사를 앞당겼다.

구는 공사가 완료되면 구청 별관과 인근에 있는 영등포우체국을 이용하는 주민의 보행 동선이 개선될 것으로 본다. 무단횡단 위험까지 줄여 인근 직장인과 주민의 교통안전 향상에도 기여할 것으로 기대한다.

구 관계자는 “횡단보도 신설로 오랜 기간 단절돼 있던 구간이 연결돼 주민들이 보다 편리하게 이동할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

송현주 기자
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