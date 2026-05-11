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화성시 ‘촘촘한 돌봄체계’ 구축…퇴원환자 연계지원 협력병원 4→12곳

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화성중앙종합병원 박주연 간호부장이 퇴원환자 통합돌봄 신청 절차를 안내하고 있다. (화성시 제공)


화성특례시가 ‘퇴원환자 연계지원 사업’의 협력 의료기관을 4개소에서 12개소로 3배 확대했다.

시는 11일 관내 8개 2차 병원과 업무협약을 체결하고 퇴원 환자의 지역사회 복귀 지원을 위한 유기적인 협력 관계를 구축했다.

새롭게 참여한 의료기관은 ▲동탄시티병원 ▲에이비씨병원 ▲화성디에스병원 ▲튼튼병원 ▲바르다임병원 ▲희망찬병원 ▲수앤수병원 ▲향남스마트병원 등 총 8개소다.

앞서 지난 3월에는 4개 종합병원(한림대동탄성심병원, 화성중앙종합병원, 원광종합병원, 화성유일병원)과 협력을 체결했다.

신현주 화성시 돌봄복지국장은 “병원을 퇴원해 일상으로 복귀하는 과정에서 발생하는 돌봄 공백은 시민의 삶의 질과 직결되는 문제”라며 “민·관 협력을 통한 촘촘한 돌봄 체계를 바탕으로 시민 누구나 살던 곳에서 건강하고 행복한 노후를 보낼 수 있는 ‘화성형 통합돌봄’을 완성해 나가겠다”고 밝혔다.

시는 이번 연계 사업과 더불어 ▲방문의료(의과·한의과) ▲방문재활 ▲방문약물관리 ▲주거환경개선 ▲케어안심주택 등 13개 지역특화 통합돌봄사업을 추진 중이다.

안승순 기자
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