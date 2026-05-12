달달 서초… 한강서 ‘디저트 축제’ 어때요

새달 말 반포한강공원서 개최

참여업체 15곳 22일까지 모집



서울 반포한강공원 달빛광장에서 바라본 달빛무지개분수에서 분수쇼가 진행되고 있다. 서초구 제공

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서울 서초구는 6월 27~28일 반포한강공원 달빛광장에서 열리는 ‘서초 스윗 나이트 2026 K-디저트 페스티벌 인(in) 한강’에 참여할 업체 15곳을 공개 모집한다고 11일 밝혔다.이 축제는 외국인들 사이에서 한국 디저트에 관한 관심이 높아지고 있다는데 착안했다. 구는 해 질 무렵 한강 풍경과 달빛 무지개분수 야경을 배경으로 디저트존을 조성한다. 이어 공개 모집을 통해 선발된 15개 팀이 전통 간식부터 최신 유행 디저트까지 다양한 메뉴를 선보일 계획이다.업체당 1개 품목만 신청할 수 있으며, 수입산 소분 제품은 제외된다. 접수는 11~22일이고, 평가 결과에 따라 최종 부스 규모는 조정될 수 있다.오후 4시~오후 9시 진행되는 축제는 디저트존 외에도 K-놀이터, K-컬처존, 스위트존 등 다양한 프로그램이 운영된다.구 관계자는 “반포한강공원의 야간 경관과 연계해 시민과 관광객이 다양한 K-디저트 문화를 경험할 수 있도록 이번 행사를 준비했다”며 “행사 취지와 콘셉트에 맞는 역량 있는 디저트 업체의 관심과 참여를 바란다”고 밝혔다.박재홍 기자