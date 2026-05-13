‘2026 연등회’ 주말 개최…서울 종로 일대 전면 통제

토요일 오후 1시부터 단계별 통제

종로 일대 버스 우회·정류장 폐쇄



2026년 연등회 교통통제 안내문.

서울시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시는 오는 16일부터 이틀간 서울 종로 일대에서 개최되는 ‘연등회’ 행사로 인근 주요 도로의 차량 운행을 통제한다고 13일 밝혔다.시는 올해 ‘연등회’ 행사에 따라 오는 16일 오후 1시부터 17일 오전 3시까지 세종대로 사거리~흥인지문, 장충단로 등 시내 주요 도로에서 단계별로 차량을 통제한다.이 기간 종로 일대를 지나는 버스는 우회 운행하며 통제 구간 내 버스정류장은 임시 폐쇄된다. 안전한 이동을 위해 연등 행렬 구간인 종각 사거리∼흥인지문 일대 중앙버스 정류소 총 10곳은 도로변으로 임시 이동할 예정이다.16일에는 종각 사거리~흥인지문 구간을 오후 1시부터 다음날 오전 3시까지 양방향 전 차로 전면 통제한다. 세종대로 사거리~종각 사거리 구간과 안국사거리~종각 사거리 구간은 오후 6시부터 자정까지, 장충단로 동국대학교 앞~흥인지문 구간은 같은 날 오후 6시부터 8시 30분까지 통제한다.17일에는 오전 9시부터 자정까지 ‘안국사거리~종각 사거리’를 통제한다.연등회 대표 행사인 ‘연등 행렬’은 16일 오후 7시부터 60여 개 단체와 2만여 명의 시민이 참여하며, 행렬 이후에는 종각 사거리에서 강강술래 음악공연 등을 즐기는 ‘대동한마당’이 열린다.김태희 서울시 문화본부장은 “연등회를 찾는 시민과 관광객께서는 사전에 교통 정보를 확인해 주시길 당부드린다”고 밝혔다.유규상 기자