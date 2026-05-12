아이수루 서울시의원, 몽골 울란바타르시 대표단 접견… “지방의회 정책 시스템 공유”

몽골 수도 울란바타르시 지방의회 관계자 및 지역 행정 등 책임자 서울시의회 예방

“서울과 몽골 지방정부 간 실질적 정책 교류 및 국제협력 확대 계기 기대”



지난 11일 몽골 지방의회 및 지역 행정 관계자 등이 서울시의회를 방문했다. 서울시의회 제공



몽골 내방 대표단과 대화하는 아이수루 시의원. 서울시의회 제공



몽골 지방의회 및 지역 행정 관계자 등과 대화하는 아이수루 의원. 서울시의회 제공



몽골 지방의회 및 지역 행정 관계자 등과 대화하는 아이수루 의원. 서울시의회 제공



몽골 지방의회 및 지역 행정 관계자 등 시의회 본회의장 참관. 서울시의회 제공

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서울시의회 아이수루 의원(문화체육관광위원회 부위원장)은 지난 11일 서울시의회 본회의장에서 몽골 울란바타르시에서 내방한 대표단을 접견하고 서울시와 몽골 간 지방외교 및 문화·행정 교류 확대 방안에 대해 의견을 나눴다.몽골 대표단은 지방의회 관계자와 지역 행정 책임자, 의료·산업·안전 분야 전문가 등 다양한 분야의 인사들로 구성됐다. 이들은 서울시의회의 전반적인 운영 현황과 선진 정책 시스템에 대한 브리핑을 청취한 후, 민주주의 현장인 본회의장을 직접 시찰하며 서울의 의정 혁신 사례를 몸소 체험하는 시간을 가졌다.아이수루 의원은 환영 인사를 통해 “대한민국과 몽골은 오랜 우호 관계를 이어온 중요한 협력 파트너”라며 “이번 방문이 서울과 몽골 지방정부 간 실질적인 정책 교류와 국제협력 확대의 계기가 되기를 기대한다”고 밝혔다.이어 “서울시는 다문화·국제교류·스마트도시 정책 등 다양한 분야에서 세계 여러 도시와 협력을 확대하고 있다”면서 “몽골과도 문화·관광·청년교류·생활정책 분야에서 지속 가능한 협력 체계를 만들어 가길 바란다”고 강조했다.특히 이날 간담회에서는 지방행정 운영 사례와 도시 정책, 시민 안전 및 생활 행정 시스템 등에 대한 의견 교환이 이뤄졌으며, 상호 우호 증진과 민간 교류 활성화 필요성에 대한 공감대도 형성됐다.아이수루 의원은 “서울시의회는 앞으로도 국제도시 서울의 위상에 걸맞게 다양한 국가와의 지방외교 및 국제 교류 활동을 적극 지원하겠다”며 “다문화 공존과 국제협력 확대를 위한 의정활동에도 최선을 다하겠다”고 밝혔다.이번 방문은 지방의회 간 교류 활성화 및 국제 협력 네트워크 확대를 목적으로 추진되었다. 대표단은 서울시의회 본회의장을 비롯한 주요 시설을 견학하며, 서울시의 선진 정책 운영 사례와 의정 노하우를 공유하는 등 양 도시 간 실질적인 협력 방안을 모색했다.한편 오는 13일 서울시의회와의 우호 증진을 위해 지난 4월 16일 강남구의회와 친선결연 협약을 체결한 몽골 울란바타르시 남부에 위치한 항올구(Khan-Uul District)의회 대표단의 방문도 예정돼 있다. 아이수루 의원은 연이은 몽골 대표단 접견을 통해 양국 지방의회 간 우호 관계를 공고히 하고, 국제 협력의 지평을 지속적으로 넓혀갈 계획이다.류정임 리포터