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용산구, 소상공인 저금리 융자 지원…총 22억원 규모

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자금 소진 시까지 상시 접수

서울 용산구가 상반기 중소기업육성기금 2차 융자 지원에 나선다고 12일 밝혔다.

2차 지원은 22억 5400만원 규모다. 구 관계자는 “대외경제 불확실성 확대와 지속적인 경기침체로 자금 조달에 어려움을 겪는 지역 기업들의 경영 안정을 돕기 위해 마련했다”고 설명했다. 지난 1차 지원에서는 44개 업체에 약 27억원을 지원한 바 있다.


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서울 용산구청 제공


지원 한도는 중소기업 3억원, 소상공인 1억원 이내다. 선정된 업체는 연 1.50%의 저금리로 2년 거치 3년 균등 분할 상환 조건으로 융자를 받을 수 있다.

지원 대상은 용산구에 사업장을 둔 중소기업 및 소상공인이다. 유흥주점, 부동산업 등은 제외된다. 최근 5년 이내 구 중소기업육성기금 또는 기타 융자 지원을 받은 업체도 대상에서 제외된다.

신청은 자금을 소진할 때까지 가능하다. 신청자는 융자신청서와 사업계획서 등 관련 서류를 구비해 우리은행 용산구청지점에 방문 접수하면 된다.

용산구는 최근 우리은행, 하나은행, 서울신용보증재단과 특별신용보증 지원 업무협약을 체결하며 금융지원 기반도 강화했다.

구는 융자지원 업체를 대상으로 만족도 조사를 할 예정이다. 구는 최근 3년간 해당 기금을 통해 총 279개 업체에 184억 1500만원을 지원했다.

박희영 구청장은 “대외 경제 여건 악화로 어려움을 겪고 있는 지역 중소상공인들에게 이번 저금리 융자와 신용보증 지원이 실질적인 도움이 되길 바란다”고 밝혔다.

서유미 기자
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