“누구나 잔디 쉼터 힐링”… 화양어린이공원 변신

광진구 맛의거리 인근 시설 개선



지난달 말 시설 개선 공사를 마친 서울 광진구 화양동 화양어린이공원 전경. 건대 맛의거리 상가 골목에 있는 공원은 어린이뿐만 아니라 다양한 방문객들이 즐길 수 있는 공간으로 바뀌었다.

광진구 제공

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서울 광진구 건대 맛의거리 인근에 있는 화양어린이공원이 열린 공간으로 새롭게 문을 열었다.광진구는 12일 화양어린이공원을 누구나 편안하게 머물며 소통하는 열린 공간으로 만드는 개선 작업을 마무리했다고 밝혔다. 공원 중앙에는 누구나 앉아 쉴 수 있는 잔디 광장을 만들었다. 그늘막 원형 테이블, 벤치 등 다양한 휴게시설을 설치해 일상에서 자연스럽게 머물 수 있는 쉼터를 조성했다.특히 공원 입구 느티나무 아래에는 계절 식물을 심은 ‘한뼘정원’을 만들었다. 방문객들은 이곳의 무지갯빛 하트 조형물에서 추억을 남길 수 있다.어린이와 주민을 위한 놀이, 운동 공간도 새롭게 마련됐다. 아이들은 대형 트램펄린과 흔들놀이기구에서 신체활동을 즐길 수 있다. 공원 한편 운동기구에서는 누구나 체력을 키울 수도 있다.공원 곳곳에 민들레 조명과 장미 조명등을 설치해 야간 경관을 개선했다. 느티나무에 설치된 수막투사등은 야경을 더 돋보이게 한다. 밤에도 안전하고 쾌적하게 공원을 이용할 수 있게 했다.화양어린이공원은 건대입구역에 가까운 건대 맛의거리 골목에 있다. 재개장을 통해 어린이뿐만 아니라 방문객도 이용할 수 있는 공간으로 재구성하기 위해 상가 번영회 의견을 반영했다.구는 건강한 놀이 문화를 위해 소규모 어린이 공원을 적극 관리하고 있다. 광진구에 있는 소규모 어린이 공원은 모두 33곳이다. 2024년 중곡1동 중곡어린이공원, 자양4동 성화어린이공원 2곳을 창의놀이터로 단장했다. 중곡어린이공원에는 배 모양 놀이시설과 트램펄린이 설치했고 성화어린이공원에는 그늘막을 마련했다. 지하 공영주차장 상부에 만든 배나무터 어린이공원에는 사계절 내내 즐길 수 있는 매력정원이 조성됐다.구 관계자는 “앞으로도 주민들이 가까운 생활권에서 쾌적한 공원과 휴식 공간을 누릴 수 있도록 지속적으로 공원 환경을 개선해 나가겠다”고 밝혔다.서유미 기자