전라남도해양수산과학원, ‘선진형 어선 운항 교육’ 실시

외국인 고용관리와 인공지능 기반 어선 운항 기술 등 집중 교육



전남해양수산과학원이 어선어업인들을 대상으로 ‘선진형 어선 운항 교육’을 실시하고 있다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전라남도해양수산과학원은 어선어업인의 안전한 조업과 수산자원 관리 문화 확산을 위해 ‘선진형 어선 운항 교육’을 실시한다.과학원은 오는 6월 2일까지 교육생을 모집해 6월 9일부터 3일간 어선어업인 등 100여명을 대상으로 전남해양수산과학원 강진지원에서 교육을 진행할 예정이다.교육은 이론 2일과 현장 1일로 이뤄지며 주요 내용은 외국인 고용관리, 선박 화재 예방과 어선 전자장비 운용, 총허용어획량(TAC)과 자연산수산물(MSC) 인증 제도 안내 등이다.특히 인공지능(AI) 활용 꽃게 어획량 예측과 인공지능 기반 어선 운항 기술 등을 집중 소개할 계획이다.현장 교육에서는 선외에 탈부착이 가능하도록 설치되는 추진 장치인 선외기의 응급조치 및 자가 정비 실무와 해양 안전 현장 체험 시간을 갖도록 해 안전한 어선 운항 역량을 높일 방침이다.교육 신청은 전남해양수산과학원 관할 지원, 시군 해양수산부서를 방문하거나 온라인으로 접수할 수 있다.김충남 전남도해양수산과학원장은 “해양 환경과 기술이 급속히 변화하는 시대인 만큼 어업인에게 신기술 습득과 정책 등 정보 수집이 절실하다”며 “미래를 내다보고 준비하는 어업인 양성을 위한 교육을 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.무안 류지홍 기자