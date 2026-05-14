철도 유휴부지 ‘주민 삶’ 개선 공간으로 활용

44개 지방정부에서 81개 사업(495만㎡) 추진



국가철도공단은 14일 수도권본부 상황실에서 지방정부 관계자들이 참석한 가운데 철도 유휴부지 활용사업 간담회를 개최했다. 국가철도공단 제공

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정부가 철도 유휴부지를 주민의 삶에 도움이 되는 공간으로 활용하기로 했다.국가철도공단은 14일 수도권본부 상황실에서 철도 유휴부지 활용 사업에 참여하는 지방정부 관계자 등이 참석한 가운데 사업 활성화 및 실효성 제고를 위한 제도 개선 방안 등을 논의했다고 밝혔다. 현재 철도 유휴부지 활용에는 총 44개 지방정부에서 81개 사업(495만㎡)이 추진 중이다. 공단은 2015년부터 철도 유휴부지 활용 사업을 나서 지방정부가 철도 유휴부지를 주민 편의시설과 문화·체육 공간, 지역 특화시설 등으로 활용할 수 있도록 지원하고 있다. 최대 20년간 무상 부지 사용과 사용료 최대 60% 감면 혜택 등을 제공한다. 올해는 유휴부지 활용사업에 지방정부가 적극 참여할 수 있도록 공모 기간을 4월 30일에서 6월 30일로 연장했다.이안호 국가철도공단 이사장 직무대행은 “철도 유휴자산의 효율성을 높이는 동시에 지역 주민의 편의를 증진할 수 있도록 지방정부와 협력 방안을 마련해 지원하겠다”고 밝혔다.대전 박승기 기자