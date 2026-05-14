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광양경자청, 헤이룽장성 기업대상 투자설명회 및 500만불 투자협약

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하얼빈서 40여개 유망기업과 교류


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구충곤(오른쪽) 광양경자청장과 오성실업㈜ 관계자가 14일 중국 하얼빈에서 500만달러 규모의 증설 투자협약을 체결했다.



광양경자청이 14일 중국 하얼빈에서 헤이룽장성 유망기업 40여개사 관계자를 대상으로 투자설명회를 개최했다.


광양만권경제자유구역청이 14일 중국 하얼빈에서 헤이룽장성 소재 40여개 기업 관계자를 대상으로 투자설명회를 개최했다. 이 자리에서 광양만권 입주기업인 오성실업㈜와 500만달러 규모의 증설 투자협약을 체결하는 성과도 올렸다.

광양경자청과 인민망 한국지사가 공동으로 주관한 이번 설명회는 이재명 정부의 ‘한중 관계 전면 복원’이라는 추세에 맞춰, 동북지역 기업인들의 한국 진출 수요를 선점하기 위해 마련됐다.

설명회에서는 광양만권 이차전지·소비재 분야 투자환경 소개, 중화권 기업의 광양만권 투자사례 발표가 열려 관심을 끌었다. 광양경자청은 K-브랜드를 활용한 한국 현지 생산을 통해 미국·유럽·동남아 글로벌 시장 진출이 가능한 점을 집중 홍보했다. 설명회 후에는 참석 기업과 투자 상담 및 네트워킹을 가졌다.

중국 이핀유업이 투자한 오성실업은 광양항 서측배후단지에서 영유아 분유를 제조하고 있는 기업이다. 앞으로 500만달러 규모의 증설 투자를 통해 생산 설비를 확대하고 신규 고용을 창출할 것으로 기대된다.

구충곤 광양경자청장은 “헤이룽장성 기업들이 K-브랜드 광양만권을 글로벌 시장 진출의 교두보로 활용하는 데 불편함이 없도록 적극 지원하겠다”며 “오성실업의 증설 투자를 계기로 소비재 분야 외자 유치를 더욱 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

광양 최종필 기자
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