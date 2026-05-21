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성동구, ‘인권 사각 예방’ 노인의료복지시설 인권지킴이 운영

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노인복지 분야 종사자 및 전문
노인의료복지시설 8곳에 파견


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서울 성동구 인권지킴이 8명이 지난 19일 구청에서 위촉식을 가진 뒤 기념사진을 촬영하고 있다.
성동구 제공


서울 성동구는 ‘노인의료복지시설 인권지킴이’를 선정하고 활동에 나섰다고 21일 밝혔다. 올해 구는 전문가 8명을 위촉했다.

구는 초고령화 사회에 직면한 사회 현실에 발맞춰 시설 입소 어르신의 인권 보호와 학대 예방을 위해 노인의료복지시설에 인권지킴이를 파견하고 있다. 이들은 입소자와 시설 종사자의 인권 상황을 모니터링하고 입소 어르신들의 애로사항을 청취하는 등 현장 중심의 활동을 수행한다.

구는 지난 19일 구청에서 인권지킴이 위촉식을 열고 노인학대 예방 교육을 진행했다. 위촉된 인권지킴이들은 오는 6월부터 12월까지 지역 노인의료복지시설 8곳에 파견돼 총 4회 이상 현장 방문 및 상담 활동을 펼칠 예정이다.

구 관계자는 “입소 어르신들의 인권 보호 체계를 더욱 강화하고, 나아가 어르신을 존중하는 문화 확산에도 최선을 다하겠다”고 밝혔다.


유규상 기자
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