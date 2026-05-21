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‘장흥 사자산 문학치유숲’ 2.9㎞···산림복지 무장애나눔길 조성

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24억 600만원 투입


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장흥 사자산 문학치유숲 2.9㎞구간에 무장애나눔길 조성된다.


장흥군이 한국산림복지진흥원 주관의 2025년도 녹색자금 지원사업 공모에 최종 선정돼 이달부터 ‘산림복지 무장애나눔길 조성사업’ 착공에 들어간다.

이번 사업은 보행약자를 포함한 누구나 편리하고 안전하게 숲을 체험하고 이용할 수 있도록 산림복지 기반시설을 확충하기 위해 추진된다.

군은 한국산림복지진흥원의 녹색인프라 확충사업 복권기금과 군비 등 총 24억 600만원을 투입해 원광대학교 장흥통합의료병원과 통합의학박람회장 인근 사자산 2.9㎞ 구간에 무장애나눔길을 조성할 계획이다.

무장애길은 폭 1.8m 이상으로 확보해 휠체어가 양방향으로 안전하게 이동할 수 있도록 설계돼 자연환경과 조화를 이루는 친환경 산책로로 만들어진다. 또한 경사도를 최소화하고 안전난간 등 보행 안전시설을 설치해 고령자와 장애인, 어린이 등 이동약자들도 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 할 방침이다.

군은 전라남도 마음건강치유센터와 연계한 산림치유·체험 프로그램 운영과 함께 주민과 관광객들에게 상시 개방되는 산림복지 공간을 제공해 산림복지서비스 확대와 이용 활성화에 기여할 것으로 기대하고 있다.


장흥 최종필 기자
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