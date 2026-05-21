‘고독사 예방해요’···장흥군, 안부살핌 우편서비스 사업 추진

고독사 위험가구 대상 맞춤형 복지안전망 강화



장흥군이 오는 12월까지 안부살핌 우편서비스 사업을 추진한다.

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전남 장흥군이 사회적 고립가구의 안부 확인과 복지 사각지대 해소를 위해 ‘안부살핌 우편서비스’ 사업을 추진해 관심을 모은다.지난해에 이어 2년 연속 행정안전부 공모사업에 선정된 이번 사업은 오는 12월까지 운영된다. 지원 대상은 공적 돌봄서비스를 받지 않는 중장년층 1인 가구, 고립청년, 중증장애인 등 고독사 위험군 150가구다.‘안부살핌 우편서비스’는 우체국 집배원이 대상 가구를 매월 2회씩 총 18차례 직접 방문해 생필품 꾸러미를 전달하고 안부를 확인하는 방식으로 진행된다.방문 과정에서 특이사항이나 위기 징후가 발견될 경우 장흥군과 즉시 정보를 공유해 맞춤형 상담과 복지서비스를 신속히 연계한다. 특히 지난해 사업 추진 과정에서는 우체국 집배원이 생필품 전달 중 쓰러져 있던 어르신을 발견해 신속히 대응하면서 응급 상황을 예방한 사례가 있었다. 해당 집배원은 이 공로로 우정사업본부 표창을 받았다.군 관계자는 “안부살핌 우편서비스는 단순한 안부 확인을 넘어 복지 사각지대에 놓인 이웃의 안전을 지키는 촘촘한 복지안전망 역할을 하고 있다”며 “앞으로도 군민이 체감할 수 있는 생활밀착형 복지 안전망 구축에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.장흥 최종필 기자