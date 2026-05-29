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서울시, ‘서울런’ 중학생 대상 일대일 독서멘토링 첫 도입

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29일부터 선착순 100명 모집
자체 개발 문해력 진단도구 도입


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서울시 중구 시청 청사 전경.
서울시 제공


서울시는 취약계층 교육 복지 플랫폼 ‘서울런’에 일대일 독서 멘토링을 신규 도입했다고 29일 밝혔다. 문해력 향상 지원을 위해 서울런에 참여 중인 중학생 회원을 대상으로 100명을 선착순 모집한다.

독서 멘토링은 학생별 읽기 수준에 맞는 단계별 독서 활동과 사고력 향상을 지원하는 프로그램이며 총 16회차 과정이다. 사전·사후 진단에는 EBS의 문해력 진단평가(ERI)와 시가 자체 개발한 문해력 진단평가(SERI)를 활용한다. 1회차에 사전 진단으로 읽기 수준을 측정해 기초(B0), 일반(B1), 심화(B2) 그룹으로 나눈다.

진단 이후 2~15회차는 지정 도서를 읽은 뒤 멘토와 수준별 독서 활동을 한다. 온라인 또는 오프라인에서 매주 1회, 1시간씩이다. 마지막인 16회차에는 향상된 문해력을 진단하고 수료한다.

시는 상반기 운영 결과를 분석해 향후 프로그램을 보완하고 하반기(9~12월)에는 초등학교 6학년까지 대상을 넓힐 계획이다. 신청은 이날부터 선착순으로 서울런 웹사이트에서 접수한다.

정진우 서울시 평생교육국장은 “읽고 이해하는 능력은 모든 학습의 출발점이자 자기 주도적 학습을 이어갈 수 있게 만드는 기초 체력”이라며 “독서 멘토링으로 학습 격차의 출발선을 좁히기 위한 기반을 다질 것”이라고 밝혔다.


유규상 기자
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