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성동구, 탄소중립 실천…‘토요 가족환경교육’ 인기

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5~10세 자녀 둔 가족 대상 월 2회 토요일
6월은 다육이 새활용 화분 만들기 등 진행


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서울 성동구 ‘토요 가족환경교육’ 밀랍초 만들기 체험이 진행 중인 모습.
성동구 제공


서울 성동구는 지난 2월부터 매월 2회 정기 운영 중인 ‘토요 가족환경교육’ 프로그램이 큰 호응을 얻고 있다고 29일 밝혔다.

토요 가족환경교육은 주말 중 가족이 함께 참여해 환경의 중요성을 배우고 체험할 수 있는 체험형 교육이다. 다양한 만들기 활동으로 생활 속 탄소중립 실천을 자연스럽게 익힐 수 있다. 대상은 5~10세 자녀를 둔 가족이다. 매월 2회 토요일 오후 1시부터 약 1시간 동안 용답동 서울새활용플라자 환경교육센터에서 진행된다.

매회 새로운 주제로 운영 중이다. 지난 2월 양말목 도어벨 만들기 체험을 시작으로 ▲파프리카 비누 만들기 ▲나만의 키링 만들기 ▲스칸디아모스 액자 만들기 등이 열렸다. 오는 6월에는 계피 가랜드(모기 퇴치 효과 친환경 방향제) 만들기와 다육이 새활용(업사이클) 화분 만들기 체험이 진행될 예정이다.

교육 종료 후에는 서울새활용플라자 및 하수도과학관 해설 프로그램에 참여할 수 있다. 신청을 원한다면 구청 홈페이지 신속예약시스템에 선착순으로 접수하면 된다. 회차당 여섯 가족을 모집한다.

구 관계자는 “앞으로도 아이들의 눈높이에 맞춘 다양한 친환경 체험 프로그램을 지속적으로 운영해 생활 속 환경 실천 문화를 확산해 나가겠다”고 밝혔다.


유규상 기자
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