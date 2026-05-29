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중랑구, 용마폭포공원 정류소에 ‘스마트쉼터’ 마련

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냉난방·공기정화·와이파이 등


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서울 중랑구 면목동 용마폭포공원 정류소에 마련된 ‘스마트쉼터’.
중랑구 제공


서울 중랑구는 면목동 용마폭포공원 버스정류소 인근에 스마트쉼터를 신규 설치했다고 29일 밝혔다. 구는 용마폭포공원을 포함해 유동 인구와 대중교통 이용객이 많은 장소를 중심으로 총 10곳에 스마트쉼터 설치를 완료했다고 전했다.

스마트쉼터는 한파와 폭염 등 기상 상황에도 주민들이 쾌적하고 안전하게 대중교통을 이용할 수 있도록 조성한 버스 대기 공간이다. 매일 오전 4시부터 자정까지 운영되며 냉난방기와 공기정화장치, 공공 와이파이, 디지털 안내판 등 다양한 편의시설을 갖췄다. 모든 시스템에는 정보통신기술(ICT)이 적용돼 구청에서 원격 제어와 관리가 가능하다.

쉼터 내부에는 폐쇄회로(CC)TV와 비상벨도 설치돼 있다. CCTV 통합관제센터와 연계해 위급 상황에도 신속히 대응할 수 있도록 했다. 또한 휴대전화 유·무선 충전기와 테이블, 의자 등을 설치해 이용 편의를 높였다. 실내의 디지털 안내판으로 실시간 버스 도착 정보와 구정 소식, 생활정보 등도 확인할 수 있다.

구가 지난 3월 스마트쉼터 이용자 601명을 대상으로 만족도 조사를 실시한 결과 응답자의 약 92%가 시설 이용에 만족한다고 답했다. ‘매우 만족’은 72%, ‘만족’은 20%다. 이용 목적은 버스 승·하차 대기와 폭염·한파 시 휴식 공간 활용이 가장 많았다.

구 관계자는 “스마트쉼터가 버스를 이용하는 주민들에게 잠시 쉬어갈 수 있는 편안한 공간이 되길 바란다”며 “앞으로도 보다 편리하고 안전한 대중교통 이용 환경 조성을 위해 노력하겠다”고 밝혔다.


유규상 기자
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