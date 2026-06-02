“종로구, 서울시 환경오염 배출업소 관리 평가 1위”

배출업소 점검률·위반업소 적발률 등 6항목 평가



종로구청 전경

종로구청 임시청사 전경

구청 제공

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서울 종로구가 환경오염물질 배출업소 관리 분야에서 서울시 환경관리실태 종합평가 ‘최우수구’로 선정됐다고 2일 밝혔다.서울시는 매년 자치구의 환경오염물질 배출사업장 관리 실태를 종합 평가한다. 배출업소 점검률, 위반업소 적발률, 시료채취 검사율 등 6개 항목을 기준으로 100점 만점에 가점 10점을 더하는 방식이다.종로구는 정기·수시점검으로 체계적으로 관리하며 위반 사항에 대해 신속히 조치하면서 높은 평가를 받았다. 총 105점으로 자치구 평균 점수인 86.14점을 크게 웃돌았다.기후에너지환경부가 주관한 ‘2026년 지자체 배출업소 환경관리실태 평가’에서 서울시 자치구 가운데 유일하게 기초지자체 4그룹 전국 3위에 선정됐다. 기후부는 전국 245개 지방자치단체를 배출업소 수에 따라 5개 그룹으로 나눠 오염도 검사, 기술지원, 교육 실적 등을 평가한다.구 관계자는 “앞으로도 철저한 체계적인 관리로 안전한 생활환경을 만들어 가겠다”고 밝혔다.김주연 기자