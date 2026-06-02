청년 시작에 희망 두배로…은평구, ‘희망두배 청년통장·꿈나래통장’ 모집

모집 기간, 6월 8일부터 19일 오후 6시까지



2026년 희망두배 청년통장 홍보물.

은평구 제공



2026년 꿈나래통장 홍보물.

은평구 제공

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서울 은평구는 청년의 자산 형성과 저소득 가정 자녀의 교육비 마련을 지원하기 위해 ‘2026년 희망두배 청년통장’과 ‘꿈나래통장’ 신규 참여자를 모집한다고 2일 밝혔다.‘희망두배 청년통장’은 청년이 매월 일정 금액을 저축하면 서울시와 민간 후원금으로 같은 금액을 추가 적립해 주는 자산 형성 지원 사업이다. 매월 15만원씩 2년간 저축할 경우 만기 때 720만원과 이자까지 받을 수 있다. 같은 조건으로 3년까지 저축하면 만기 때 1080만원과 이자까지 받는다.공고일 기준 구에 거주하는 만 18세 이상 34세 이하의 청년이 모집 대상이다. 월 근로소득이 255만원 이하이면서 부양의무자의 소득과 재산 기준을 충족해야 한다. 시 전체 모집 인원은 1만명이다. 심사를 거쳐 고득점자순으로 뽑는다.‘꿈나래통장’은 기준 중위소득 50% 초과, 80% 이하의 저소득 가구 중 만 14세 이하 자녀를 양육하는 가정을 대상으로 한다. 자녀 교육비 마련을 위해 약정 기간(3년 또는 5년) 저축하면 저축액의 50%를 시가 추가 적립해 준다. 시 전체 모집 인원은 300명이며 은평구 배정 인원은 13명이다.모집 기간은 오는 8일부터 19일 오후 6시까지다. 시 자산형성지원사업 홈페이지에서 온라인으로 신청할 수 있다. 접수 후 신용조회, 서류심사, 소득 및 재산 조사를 거쳐 11월 3일 최종 선정 결과가 발표된다. 이후 약정 체결을 통해 저축이 시작된다.참여자에게는 매칭 적립금 외에도 금융교육, 재무 상담, 주거·법률·건강 등 다양한 맞춤형 서비스가 제공된다. 자세한 사항은 희망두배 청년통장·꿈나래통장 콜센터로 문의하면 된다.구 관계자는 “희망두배 청년통장·꿈나래통장 사업이 근로 활동을 하고 있지만 목돈 마련에 어려움을 겪는 청년들에게는 자립을 위한 든든한 출발 자금을, 저소득 가정에는 자녀 교육비 부담을 완화할 수 있는 실질적인 지원책이 될 것으로 기대한다”고 말했다.송현주 기자