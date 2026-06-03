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영등포, 이동노동자 위해 쉼터 운영·생수 지원

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산재보험·상담 등 체감 정책 강화


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이동노동자들이 지난 3월 서울 영등포구 당산2동 이동노동자 쉼터 1호점에서 휴식하며 대화를 나누고 있다.
영등포구 제공


서울 영등포구가 여름철을 앞두고 폭염에 노출되기 쉬운 이동노동자의 건강과 휴식권을 위해 쉼터 운영과 생수 지원 등 ‘현장 체감형 지원’을 강화한다고 2일 밝혔다.

구는 배달, 택배, 대리운전 기사 등 장시간 야외에서 활동하는 이동노동자를 위해 쉼터 1, 2호점 운영을 비롯해 생수 지원, 산재보험료 지원, 노동 상담 등 다양한 지원 사업을 추진하고 있다. 이어 현장의 높은 수요를 반영해 올 하반기 이동노동자 쉼터 3호점을 추가 조성한다.

구는 2023년 10월 당산2동에 이동노동자 쉼터 1호점을 개소하고 지난해 12월 신길동에 2호점을 조성했다. 각 쉼터에는 냉·난방기, 헬멧 건조기, 휴대전화 충전기, 냉장고 등 맞춤형 편의시설과 폐쇄회로(CC)TV 등 보안설비를 갖췄다. 지난해에는 1만 8000여명이 쉼터를 방문하는 등 이용객도 꾸준히 증가하고 있다.

최호권 구청장은 ﻿“노동의 가치가 존중받는 영등포를 만들기 위해 현장 중심의 생활밀착형 정책을 제공해 나가겠다”고 밝혔다.


송현주 기자
2026-06-03 20면
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