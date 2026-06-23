‘서울 기후테크 컨퍼런스’ 개최…AI에서 찾는 기후위기 해법



서울시 ‘2026 서울 기후테크 컨퍼런스’.

서울시 제공

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서울시는 오는 25일부터 이틀간 동대문디자인플라자(DDP)에서 ‘2026 서울 기후테크 컨퍼런스’를 개최한다고 23일 밝혔다.올해 4회째를 맞는 이번 컨퍼런스의 주제는 ‘AI와 함께 회복력 있는 도시를 만드는 기후테크’다. 기후테크 기업과 전문가가 참여하고 강연, 토크콘서트, 기술 전시, 1대 1 밋업(meet-up) 등으로 구성된다.오는 25일에는 ‘기후테크 AI 기업 창업’을 주제로 토크콘서트와 패널 토크가 열리고 26일에는 서울시 기후테크 육성 사업과 혁신기술 실증 지원사업 성공 사례를 공유한다.기술 전시에는 스타트업과 중소기업 등 29곳과 유관기관 3곳이 참여해 탄소 제로 기술, 안전 기술, 자원순환 기술 등 분야에서 관련 기술과 사업 모델을 선보인다. 참가 기업들은 에너지 관리, 온실가스 배출 관측, 자연재해 시뮬레이션, 인공지능(AI) 기반 폐플라스틱 순환 인프라, 유휴 생활용품 활용 등 다양한 기후 기술과 사업 모델을 제시할 계획이다.행사 중 열리는 창업 경연대회 결선에서는 11개 팀이 총상금 2000만원을 놓고 경쟁한다. 또 시민 참여 프로그램인 가상현실(VR) 직업체험, 미래 푸드마켓, 기후테크 드로잉, 재생지를 활용한 카드 만들기, 제로에너지 건축 블록 퍼즐 등도 마련된다.행사는 폐기물 배출을 줄이는 친환경 방식으로 운영된다. 시는 종이 없는 개회식, 재활용 가능 부스, 일회용 컵 사용 금지 등을 통해 탄소 배출을 1.4t 줄일 수 있을 것으로 예상했다.권민 서울시 기후환경본부장은 “서울시는 앞으로도 기후테크를 적극적으로 활용하여 탄소중립 실현을 통한 지속 가능한 서울을 모색하는 데 앞장서겠다”고 밝혔다.유규상 기자