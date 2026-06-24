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GH 경기도 주거복지센터, 양주서 ‘찾아가는 주거복지교육’

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경기도 양주시 공무원들을 대상으로 24일 양주시 경기섬유종합지원센터에서 진행된 경기도 주거복지센터의 찾아가는 주거복지교육 사진. GH 제공


경기주택도시공사(GH)가 운영 중인 경기도 주거복지센터는 24일 양주시 경기섬유종합지원센터에서 양주시 공무원 등 30여 명을 대상으로 ‘찾아가는 주거복지교육’을 진행했다고 밝혔다.

강의는 공공임대주택 유형별 특성과 주요 주거복지제도 이론 및 실제 현장 사례 중심으로 진행됐으며, 교육은 경기도 주거복지센터 전문 강사가 맡았다.

지난 17일 남양주시에서 시작한 ‘찾아가는 주거복지교육’은 올해 11월까지 도내 12개 시·군에서 총 14회에 걸쳐 진행된다. 센터는 공무원 및 주거복지 담당자부터 자활사업 참여자, 청년, 일반 시민에 이르기까지 대상별 특성과 요구사항을 반영한 맞춤형 교육을 선보인다.

김용진 GH 사장은 “현장 중심의 주거복지 정보 접근성을 높이고자 이번 교육을 마련했다”며 “앞으로도 주거 취약계층에 실질적인 도움을 줄 수 있는 다양한 주거복지 서비스를 확충하고, 도민들의 주거 안정에 한 발 더 다가설 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.


안승순 기자
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