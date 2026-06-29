완도군, 국제슬로시티연맹 총회서 ‘슬로시티 챔피언 상’ 수상

이탈리아 총회 참석해 지속 가능한 관광 정책 방안 등 모색



신우철 완도군수가 국제슬로시티연맹으로부터 공로패를 받고 기념촬영을 하고 있다.

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전남 완도군은 지난 6월 18일부터 24일까지 이탈리아에서 열린 ‘2026 국제슬로시티연맹 총회’에서 슬로시티 가치 확산과 지역 발전 추진 성과를 인정받아 ‘2026 한국 슬로시티 챔피언’을 수상했다.이와 함께 신우철 완도군수는 지난 12년간 슬로시티 정책을 이끌어 온 공로로 국제슬로시티연맹으로부터 공로패를 받았다.완도군은 그동안 청산도 슬로길과 구들장 논, 돌담길 등 지역 고유 자원을 보전하고, 해양치유와 섬 관광, 로컬 푸드, 주민 참여형 관광 콘텐츠를 통해 슬로시티의 가치를 높여 왔다.특히 ’2025년 국제슬로시티연맹 총회‘ 개최지로서 ’완도 공동 선언문‘ 채택을 이끌어 내며 도시 간 연대의 중요성을 국제사회에 알렸다.이번 총회에서는 국가별 슬로시티 동향 보고와 슬로시티 정책 성과, 분야별 우수사례 발표, 연맹 주요 프로젝트 보고, 슬로시티 도시 간 교류 확대, 지속 가능한 관광·지역 발전 방안 등을 논의했다.완도군은 총회 참석과 함께 시에나, 그레베 인 키안티, 포지타노, 마엔차 등을 방문해 콘텐츠 연계를 통한 체류형 관광과 환경 정책, 슬로투어리즘, 빈집 활용 사례 등을 살폈다.총회에 참석한 이범우 완도부군수는 “완도군이 한국 슬로시티 챔피언을 수상한 것은 완도군이 지속적으로 추진해 온 슬로시티 정책의 성과를 국제적으로 인정받은 의미 있는 결과”라며 “국제 슬로시티 도시 간 교류 활성화로 완도를 세계인이 머물고 싶고 다시 찾고 싶은 슬로시티로 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.완도 류지홍 기자