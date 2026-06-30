노관규 순천시장 퇴임 “시민들께 큰 은혜이자 영광입었다”

‘대한민국 생태수도 일류순천’ 향한 4년 여정



노관규 시장이 30일 퇴임식을 갖고 민선8기 순천시정을 마무리했다.



노관규 시장의 퇴임식 모습.



노관규 시장이 시청 대회의실에서 열린 퇴임식에서 시민들에게 고개 숙여 인사하고 있다.

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노관규 순천시장이 30일 시청 대회의실에서 퇴임식을 갖고 민선 8기 순천시정을 마무리했다.이날 퇴임식은 노 시장 내외와 가족, 유관기관 관계자, 직원 등 200여 명이 참석한 가운데 ‘대한민국 생태수도 일류순천’을 위해 쉼 없이 달려온 민선 8기 시정 여정을 돌아보고 그간의 노고를 기리는 자리로 마련됐다. 참석자들은 재임 기간 주요 발자취를 담은 기념 영상을 함께 시청하며 민선 8기 시정의 의미와 성과를 되새겼다.그는 민선 4·5·8기 순천시정을 이끌며 ‘대한민국 생태수도’라는 도시 브랜드를 확립했다. ‘대한민국 생태수도 일류순천’이라는 시정 철학을 바탕으로 순천이 미래 창조도시로 도약할 수 있는 기틀도 마련했다.특히 재임 기간 중 개최한 2023순천만국제정원박람회는 대한민국에 새로운 이정표를 제시했다는 높은 평가를 받았을 뿐만 아니라, 누적 관람객 980만 명을 달성해 어려운 지역 경제에 새로운 활력을 불어넣었다.시는 박람회 성공에 힘입어 높아진 도시 경쟁력을 바탕으로 오천그린광장, 신대천, 조례호수공원 등 도시 공간을 미래 선진형 도시 공간으로 전환했다. 이어 문화콘텐츠, 우주항공·방산, 그린바이오, 치유, 반도체 등 미래 첨단 산업을 중심으로 순천형 성장 기반을 다지는 데 주력했다.노 시장은 퇴임사를 통해 “‘대한민국 생태수도 일류순천’은 듣기 좋은 어휘의 나열이 아닌 생태를 기반으로 미래를 향한 창조도시를 만들어 가겠다는 시정 철학이었다”고 강조했다. 그는 “지난 4년 동안 시민 여러분의 배려와 응원 속에서 시정을 운영할 수 있었던 것은 큰 은혜이자 영광이었다”며 시정을 함께 이끌어 준 시민과 공직자들에게 감사의 뜻을 전했다.한편 7월 1일 오전 11시 순천만생태문화교육원 다목적홀에서는 민선 9기 제11대 손훈모 순천시장의 취임식이 열린다.순천 최종필 기자