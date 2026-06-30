“버려질 보도블록, 시민에게 새 가치로”···순천시 무료 나눔 행사

공원 정비사업 발생 보도블록 재활용

자원순환 실천·예산 절감



순천시가 재사용 가능한 폐보도블록을 시민들에게 무상으로 나눠주는 행사를 가졌다.

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순천시가 공원 정비사업 추진 과정에서 발생한 재사용 가능한 폐보도블록을 시민들에게 무상으로 나눠주는 행사를 열어 호응을 얻었다.시는 재사용 가능한 콘크리트 보도블록을 폐기물로 처리하지 않고 시민들에게 무상 제공함으로써 예산 절감과 자원 재활용 실천에 앞장섰다는 평가를 받았다.시는 실·과·소와 읍·면·동을 통해 수요 조사를 한 후 신청자를 모집해 보도블록을 무상 배부했다. 보도블럭 400여t을 시민 60여명에게 배포했다. 반출은 신청자별 시간을 배정해 안전하고 원활하게 진행했다. 특히 재사용 가능한 자재를 시민들이 직접 활용할 수 있도록 함으로써 생활 편의를 높이고 자원순환에 대한 시민 참여를 높이는 계기도 마련했다.시 관계자는 “재사용 가능한 자재를 시민들과 함께 활용해 예산 절감과 환경 보호라는 두 가지 효과를 거둘 수 있었다”며 “앞으로도 공원 정비사업 과정에서 발생하는 재사용 가능한 자재는 적극 활용해 자원순환 행정을 지속적으로 추진하겠다”고 밝혔다.순천 최종필 기자