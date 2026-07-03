함평군, 집중호우 대비 수중 펌프 지원사업 추진

한우협회에 고성능 수중펌프 5대 지원, 공동 대응과 관리 추진



함평군청 전경.

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전남 함평군이 여름철 집중호우와 태풍 등 자연재해로부터 축산농가의 재산을 보호하기 위한 수중 펌프 지원사업을 추진한다.함평군은 3일 여름철 집중호우로 인한 축사 침수 등 재난 발생 시 신속하고 효율적으로 대응하기 위해 (사)전국한우협회 함평군지부에 고성능 수중 펌프 5대를 지원했다.이번 사업은 한정된 재원을 효율적으로 활용하고 농가 간 상생 협력을 강화하기 위해 관내 축산농가가 수중 펌프를 함께 사용하는 ‘공동 활용’ 방식으로 추진된다.한우협회는 지원받은 수중 펌프 5대의 통합 관리를 통해 자연재해로 인한 침수 피해 발생 시 대응이 필요한 축산농가에 수중 펌프 대여 등의 지원과 공동 대응에 나설 계획이다.또 수중 펌프 보관과 관리, 정기 점검 등 체계적인 유지관리와 각종 재난 발생 시 즉시 활용할 수 있는 운영체계를 구축할 방침이다.군은 이번 사업을 통해 개별 농가의 장비 구매 부담을 줄이고, 재난 발생 시 신속한 배수 작업 지원 등으로 농가 피해를 최소화할 수 있게 됐다.이남오 함평군수는 “기후변화로 인한 집중호우와 국지성 폭우가 빈번해지는 상황에서 침수 피해를 막기 위한 선제 대응이 무엇보다 중요하다”며 “축산농가가 집중호우에도 안심할 수 있도록 재난 대응과 피해 예방에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.함평 류지홍 기자