서초 문화벨트 3.5㎞ 새 조명 반짝반짝

예술의전당~반포한강공원 단장



서울 서초구 고터·세빛관광특구 가로등 기둥에 문구조명이 설치돼 있다.

서초구 제공

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서울 서초구는 예술의전당부터 반포한강공원으로 이어지는 서초 문화벨트 전 구간에 경관조명을 새단장했다고 21일 밝혔다.3.5㎞ 길이의 서초 문화벨트는 ‘서리풀 악기거리’, ‘서리풀 음악축제거리’, ‘아·태 사법정의허브’, ‘서초 책있는거리’, ‘고터·세빛 관광특구’ 등 서초의 대표 문화 축이다. 야간에도 주민 이용이 활발한 지역으로, 구는 보다 안전하고 매력적인 보행환경을 만들기 위해 사업을 진행했다.우선 노후 가로등 238개를 개량해 야간 시인성을 높이고, 문화벨트 내 5개 거리 테마를 반영한 문구조명 50개와 특화조명 10개를 설치했다. 특히 전국 최초로 가로등과 문구 조명을 통합한 방식을 적용했다. 문구 조명은 보행자 시야를 밝게 하기 위해 가로등 기둥에 보행로 방향으로 설치되는 조명을 뜻한다.구는 이 사업을 통해 주민과 방문객이 각 거리의 테마를 보다 쉽게 인지하고 이동할 수 있어 문화·관광 코스로 활용도가 높아질 것으로 기대하고 있다. 전성수 구청장은 “앞으로도 각 구간 특색을 살린 야간경관과 문화 콘텐츠를 지속적으로 보완해 서초만의 문화예술도시 매력을 높이겠다”고 밝혔다.박재홍 기자