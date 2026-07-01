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임규호 서울시의원, 공실 ‘집집마당’ 스터디카페 전환 추진… “지역 학생 위한 공간 조성”

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6월 30일 서울시 임대주택과와 간담회 열어 활성화 방안 논의
주민 의견 반영해 지역 학생 위한 스터디카페 조성 가속화


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임규호 서울시의원. 서울시의회 제공


임규호 서울시의원(더불어민주당, 중랑2)이 공실로 방치된 ‘집집마당’ 건물을 지역 학생들을 위한 스터디카페로 재단장해 활성화하는 방안을 본격적으로 추진한다.

임 의원은 지난 6월 30일 서울시 임대주택과 관계자들과 간담회를 갖고, 중랑구 겸재로 75에 위치한 ‘집집마당’ 건물의 활용 방안에 대해 심도 있는 논의를 진행했다.

당초 공동체주택 지원허브로 건립됐으나 현재 운영 중단으로 공실 상태인 지상 3층 규모의 ‘집집마당’이 청소년과 청년을 위한 공간으로 새롭게 재탄생한다. 임 의원은 해당 시설을 지역 내 부족한 청소년·청년 중심의 학습 및 문화 공간으로 탈바꿈시켜, 주민들이 일상에서 실질적으로 체감할 수 있는 맞춤형 편의시설로 본격 운영하겠다는 구상이다.

그는 “지역 주민들이 해당 공간을 활용한 학생 친화적 시설 확충을 강력히 바라고 있다”라며, 관련 부서에 스터디카페 조성을 위한 신속한 후속 조치 마련을 촉구했다.

임 의원은 “학생들을 위한 공간이 가장 필요하다는 지역 주민들의 의견을 적극적으로 수렴하여 이번 사업을 추진하게 됐다”며 “우리 지역의 미래인 학생들이 쾌적한 환경에서 꿈을 키울 수 있도록 관련 부서와 긴밀히 협의해 조속히 공간 조성이 완료될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

한편, 임 의원은 이번 스터디카페 조성을 발판 삼아, 향후 지역 내 공공 자산을 효율적으로 활용하고 주민 편의를 극대화하는 민생 중심의 정책 활동을 더욱 확대해 나갈 계획이다.

류정임 리포터
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