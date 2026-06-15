전국에서 주목받는 대구형 IB·거점학교

교육부장관, 군위 통합학교 살펴

경기교육감 당선인 ‘IB교육’ 참관

강은희 “우수한 교육 노하우 공유”



안민석(뒷줄 왼쪽) 경기도교육감 당선인이 지난 9일 강은희(앞줄 오른쪽) 대구시교육감과 함께 대구 북구 복현중학교를 방문해 국제 바칼로레아(IB) 교육 프로그램 운영 현황을 참관하고 있다.

대구시교육청 제공

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대구시교육청의 국제바칼로레아(IB) 프로그램과 거점학교 육성 정책이 전국적인 관심을 받고 있다. 최교진 교육부 장관과 안민석 경기도교육감 당선인이 잇따라 대구를 찾아 교육 현장을 직접 참관하면서다.14일 대구시교육청 등에 따르면 최 장관은 지난 10일 대구 군위중학교를 찾아 군위 거점학교 운영 현황을 직접 살폈다. 시교육청은 군위군이 경북도에서 대구시로 편입된 지 1년 만인 2024년 7월 지역 내 소규모 학교를 군위초와 군위중·고로 통합하는 거점학교 정책을 전국 최초로 시행했다. 이와 함께 미래형 스마트학습실과 교사동을 새롭게 준공하고 기숙사 확대 운영, 교원 증원 배치 등 우수한 교육환경도 갖췄다.이런 노력의 결과 지역 내 소규모 학교 재학생 86.7%에 이르는 104명이 군위초와 군위중 등으로 전·입학했다. 교육부도 인구 감소지역의 교육 여건 개선책을 마련하고 있는데 성공 모델을 확인하기 위해 현장을 찾은 것이다.강은희 대구시교육감이 2018년 첫 임기를 시작하자마자 추진한 IB 프로그램도 각광받고 있다. 지난 9일에는 안 당선인이 IB 인증 3년 차를 맞은 대구 복현중을 찾아 학생 중심 토론·논술형 교육 과정을 참관하고 IB 도입 과정의 노하우를 공유하기도 했다. 이 자리에서 그는 “진보와 보수의 벽을 깨고 우수한 교육 환경을 공유할 것”이라고 강조했다.IB는 스위스 비영리 교육재단(IBO)이 외교관 자녀를 위해 1968년 개발한 토론·논술형 교육 프로그램이다. ﻿학생의 독창적인 사고와 비판적인 능력을 키우는 게 목표다. 강 교육감은 “타 시도 교육청과의 활발한 교류를 통해 미래 교육 모델을 공유하고, 공교육의 질적 향상을 함께 이끌어 나가겠다”고 강조했다.대구 민경석 기자