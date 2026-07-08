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“주민이 직접 결정합니다” 강북구, 주민참여예산 온라인 투표

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정창수 “주민참여예산, 지역 변화 만드는 참여행정”


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강북구 주민참여예산제 온라인투표 포스터
강북구 제공


서울 강북구는 주민이 직접 지역에 필요한 사업을 선택해 예산을 집행하는 주민참여예산 사업 선정을 위한 온라인 투표(포스터)를 실시한다고 8일 밝혔다.

주민참여예산 투표는 주민이 예산 편성 과정에 직접 참여해 지역 현안 해결과 생활환경 개선에 필요한 사업을 결정하는 주민참여예산제의 핵심 절차다. 투표는 오는 8월 5일까지 실시한다.

이번 온라인 투표는 총 11건, 약 7억 4000만원 규모의 사업이 대상이다. 온라인 투표 결과는 주민참여예산위원회 투표 결과와 50%씩 반영돼 2027년도 주민참여예산 사업 최종 선정에 활용된다.

대상 사업은 ▲동 역사 게시판 제작 ▲미아동 자치회관 체력단련실 헬스기구 교체 ▲골목상권 상인스터디 운영 ▲재간정 독립만화 라이브러리 및 문화 프로그램 운영 ▲여성안심귀갓길 정비 ▲오동근린공원 진달래능선(빡빡산) 생태교육환경 조성 ▲어린이공원 스마트 쿨링포그 설치 ▲번3동 주공2단지 대로변 가로수길 조성 ▲오패산로30길 일대 인도·차도 분리 정비 ▲조병옥 박사 묘 진입도로 정비 ▲주정차 안심 알림길 조성 등 총 11건이다.

강북구민이라면 서울시 엠보팅 홈페이지(mvoting.seoul.go.kr)에서 ‘강북구 주민참여예산’을 검색해 누구나 참여할 수 있다.

정창수 구청장은 “주민참여예산제는 주민이 지역의 변화를 직접 만들어가는 대표적인 참여 행정”이라며 “주민들의 소중한 의견이 2027년 강북구 예산에 반영될 수 있도록 많은 관심과 적극적인 참여를 부탁드린다”고 밝혔다.

박재홍 기자
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