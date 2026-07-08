서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

서대문, ‘분식하면 영천시장’ 떠올리게

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

캐리어 끌면서 길 찾기 쉬워져요…남대문시장, ‘감

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

강동구, 하반기 ‘동행일자리’ 가동…210명에 일

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

“착한박스로 폭염도 안전하게” 송파구, 취약계층

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

이수희 강동구청장, 민선 9기 정비사업 신호탄 쐈다

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

3일 ‘더 빠른 재건축·재개발 협의체 태스크포스(TF)’


  •
이수희(오른쪽) 강동구청장이 지난 3일 구청에서 ‘더 빠른 재건축·재개발 협의체 태스크포스(TF) 회의’를 진행하고 있다.
강동구 제공


서울 강동구는 지난 3일 구청에서 ‘더 빠른 재건축·재개발 협의체 태스크포스(TF)’ 회의를 열고 단지별 현안 공유와 해결 방안 모색에 나서 민선 9기 정비사업의 첫발을 내디뎠다고 8일 밝혔다.

지난해부터 개최된 협의체TF 회의는 민선 9기 시작과 함께 첫 번째 회의를 개최했다. 구는 그동안 4개 단지가 정비구역으로 지정됐고 4개 단지에서는 추진위원회가 구성되는 성과를 냈다고 설명했다. 이날 회의에서는 서울시 도시계획위원회와 신속통합기획 심의 결과 등을 공유했다.

구는 회의에서 개정된 시 허용 용적률 인센티브 지침, 온라인 총회 운영, 시공자 선정 유의 사항 등 최근 정비사업 현장에서 관심이 높은 내용도 다뤘다. 이어 시공자 선정 과정에서 추진 주체들이 어려워하는 절차와 쟁점에 대해 정비사업 아카데미 등 교육 기회를 마련해 실질적 지원을 이어간다.

회의에는 구청 재건축재개발과 담당자와 명일동 일대 재건축 추진 주체인 삼익그린2차·삼익맨숀·고덕현대·명일신동아·명일한양·고덕주공9단지·명일우성·삼익파크·상일동 빌라단지·고덕삼환·삼익그린11차·명일삼환 등 12개 단지 조합장과 추진 주체 등이 참석했다.

참석자들은 단지별 진행 상황과 주요 현안을 공유했다. 지구단위계획과 재건축 정비계획이 충돌하지 않도록 검토할 사항을 살피고 사업 추진 과정에서 예상되는 문제점과 행정 지원이 필요한 사항을 논의했다.

구는 명일동 재건축 단지뿐 아니라 재개발과 모아타운 등 사업 방식에 맞춰 빠른 사업 추진을 위해 협의체TF 회의를 정례화할 계획이다. 개별 사안에 대해 자문이나 지원이 필요한 단지는 ‘재건축 정비사업 자문단’을 활용해 지원한다.

이수희 강동구청장은 “협의체TF 회의를 재개발, 리모델링, 모아타운 등 다양한 정비사업으로 확대해 나가겠다”며 “공공이 민간의 발목을 잡는 일이 없도록 현장과 소통하고, 정비사업이 신속하게 추진될 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

송현주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

이승로 성북구청장, 민선 9기 첫 서울특별시구청장협

임기는 1년으로 내년 6월 30일까지

유동균과 함께 ‘다시 뛰는 마포’

재개발·재건축 신속추진 TF 새터산에 문화체육센터 건립 AI 비서 ‘마포브레인’도 도입

폭염, 폭우 걱정없게… 안전에 진심인 성동

무더위쉼터, 펌프장 등 1만여곳 유보화 구청장, 안전점검 결재

“실용과 협치로 도봉 대전환… 거대한 ‘창동 엔진’

김동욱 서울 도봉구청장

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr