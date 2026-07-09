영등포 “한일 미래, 청소년이 열어요”

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日 기시와다 고교생 체험단 방한
조유진 “서로 이해하는 기회되길”


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8일 일본 문화체험단 환영식에서 조유진(뒷줄 왼쪽 여덟번째) 구청장이 일본 고교생들과 기념 사진을 찍고 있다.
영등포구 제공


“이번 교류가 양 도시의 미래를 이끌어 갈 주역들이 서로를 이해하고 우정을 쌓는 기회가 되기를 바랍니다.”

서울 영등포구는 지난 8일 친선도시인 일본 기시와다시 청소년 문화체험단의 방문을 환영하는 ‘청소년 문화체험단 환영식’을 개최했다고 9일 밝혔다. 이번 행사는 기시와다시와 지속적인 국제교류의 일환으로 마련됐다. 영등포구는 오사카부 남서부의 기시와다시와 2002년 친선도시 결연 이후 교류를 이어오고 있다.

8일 환영식에는 조유진 구청장을 비롯해 야스이 타카시 기시와다 시립산업고 교장, 전병현 한강미디어고등학교 교장과 학생들이 참석했다. 조 구청장은 “한국에서 보내는 모든 순간이 서로의 문화를 이해하는 배움의 기회이자, 아름다운 추억이 되기를 기대한다”며 방문을 축하했다.

기시와다 시립산업고 학생 10명으로 구성된 문화체험단은 3박 4일 머무는 동안 결연 학교인 한강미디어고 학생 가정에서 홈스테이를 하며 한국 문화를 체험한다. 이들은 국립중앙박물관과 경복궁을 방문해 한국 전통문화를 배우고, 63빌딩과 한강유람선을 둘러보는 등 서울의 다양한 매력을 경험할 예정이다.


김동현 기자
2026-07-10 20면
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