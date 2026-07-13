영등포구 생활정보 책 한권에 ‘쏙’

다문화종합 생활 안내책자 웰컴레터 발간

복지 및 지여 주민시설 정보까지 꼼꼼



서울 영등포구가 발간한 다문화가족 종합 생활 안내서 웰컴레터의 표지.

서울 영등포구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 영등포구는 전입 외국인 주민과 다문화가족을 위한 종합 생활 안내 책자 ‘웰컴레터’를 지난달 말 발간했다고 13일 밝혔다. 현재 구에 거주하는 외국인 주민은 전체 인구 40만 799명 중 5만 296명에 이른다.‘웰컴레터’는 영등포구 전반에 대한 소개가 중심이다. 주요 내용은 ▲입국 및 체류 정보(체류지 변경, 영주 자격 취득 등) ▲복지 및 생활 정보(의료 지원, 학교 입학 안내, 취업 지원 등) ▲기초 생활질서(쓰레기 분리배출, 주·정차 위반 단속, 금연구역 안내 등) ▲주민지원시설(외국인·다문화가족 지원기관, 도서관, 공원, 체육시설 등) 등 생활에 필요한 정보를 중심으로 구성됐다. 책자는 한국어·영어·중국어 3개 언어가 함께 표기됐다.올해는 주민들의 편의를 높여줄 새로운 시설들의 정보를 추가로 수록했다. 새로 개관한 신길책마루문화센터와 여의도브라이튼 도서관의 소식을 주민지원시설 편에 추가했다. 또 10월 개관 예정인 대림3동 서울형 키즈카페도 소개했다.책자는 구청과 동주민센터, 다드림 문화복합센터, 영등포구 가족센터, 서울외국인주민센터, 영등포 출입국민원센터 등에 비치했다.조유진 구청장은 “다양한 문화를 가진 주민 모두가 함께 어울려 살아갈 수 있는 영등포를 만들어 나가겠다”고 말했다.김동현 기자