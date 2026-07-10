최경순 경기도의원, 서울대 안양수목원 전면개방에 따른 시민편의시설 증설 방안 논의



▲ 경기도의회 안양상담소에서 최경순 의원(오른쪽에서 두 번째)이 안양시 관계자들과 함께 서울대 안양수목원 개방에 따른 시민편의시설 증설 및 주민 불편 해소 방안을 논의하고 있다. (사진=경기도의회)

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서울대학교 안양수목원 전면 개방 이후 발생하고 있는 이용객 불편을 해소하고 체계적인 시민 편의시설을 확충하기 위해 경기도의회와 안양시가 머리를 맞댔다.경기도의회 최경순 의원(더불어민주당, 안양2)은 지난 10일 도의회 안양상담소에서 서울대 안양수목원의 전면 개방에 따른 주민 민원 사항을 점검하고 실질적인 운영 개선 방안을 도출하기 위해 안양시 관계자들과 정담회를 개최했다고 밝혔다.이날 정담회에서 안양시는 서울대 안양수목원 운영 지원에 대한 그간의 추진 경과를 보고했다. 이어 2026년도 탐방객 방문 현황과 교내외 화장실 설치·관리 실태를 공유하고, 방문객 급증에 따른 화장실 이용 수요 분석 결과를 상세히 설명했다.참석자들은 수목원 전면 개방 이후 인근 주민과 관람객들로부터 지속적으로 접수되고 있는 ▲교통 혼잡 발생 ▲예약 취소 관련 불편 ▲주차 공간 부족 ▲화장실 이용 애로 등 주요 민원 사례들을 가감 없이 공유했다. 이어 시민들이 쾌적하게 수목원을 이용할 수 있도록 인프라를 보완하는 실질적인 대안을 중심으로 심도 있는 의견을 교환했다.특히 정담회에 참석한 관계자들은 이와 같은 제반 현안들을 근본적으로 해결하기 위해서는 서울대학교 측이 주도하는 ‘수목원 조성 계획’ 수립이 선행되어야 한다는 점에 뜻을 모았다.최경순 의원은 “서울대 안양수목원은 많은 시민들이 찾는 소중한 휴식 공간인 만큼 이용객 증가에 따른 불편을 최소화하기 위해 새로운 각오로 A부터 Z까지 세밀히 살필 필요가 있다”고 피력했다.이어 안양예술공원 내 조성된 ‘명상의 숲’에 대해서도 언급하며 “명상의 숲은 시민들이 자연 속에서 휴식과 치유를 누릴 수 있는 대표적인 공간인 만큼 본래의 기능을 충분히 발휘할 수 있도록 쾌적한 이용 환경과 체계적인 관리가 필요하다”며 “시민 누구나 편안하게 이용할 수 있는 힐링 공간으로 자리매김할 수 있도록 경기도 차원에서도 지속적인 관심과 노력을 기울이겠다”고 전했다.마지막으로 최 의원은 “앞으로도 안양시와 서울대학교 등 관계 기관과 지속적으로 협의해 시민 불편 사항을 점검하고, 서울대 안양수목원이 더욱 안전하고 쾌적한 휴식 공간으로 운영될 수 있도록 개선 방안 마련에 최선을 다하겠다”고 밝혔다. 그러면서 향후 관악산과 삼성산 둘레길 조성 사업에 대해서도 안양시와 긴밀한 협의를 이어가겠다는 의지를 표명했다.한편, 경기도의회 안양상담소는 지역 주민들과의 상시적인 소통 창구로서 생활 민원 상담 및 정책 제안 접수를 통해 지역 현안을 신속히 해결하고, 주민들이 삶에서 체감할 수 있는 밀착형 정책을 발굴하는 데 앞장서고 있다.양승현 리포터