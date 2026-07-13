구로구, 회색 도로에 녹색 보행축 조성…‘정원도시 구로’ 조성 박차

디지털로 가로숲 조성·물순환회복사업 완료

G밸리 보행환경·도시경관 개선



서울 구로구 디지털로 일대에 조성된 가로숲.

구로구 제공

서울 구로구가 구로 G밸리 산업단지와 경인로 내 회색의 보행환경을 녹색 보행축으로 정비하며 ‘정원도시 구로’ 조성에 박차를 가하고 있다고 13일 밝혔다.

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구는 최근 구로디지털단지 일대 ‘G밸리 가로숲 조성사업’과 경인로 일대 ‘물순환회복사업’을 완료했다고 밝혔다. 두 사업은 도심 속 부족한 녹지공간을 확충하는 동시에 보행환경 개선, 침수 저감, 폭염 대응 등 생활밀착형 도시환경 개선을 목표로 추진됐다.먼저 G밸리 근로자와 주민들의 주요 출퇴근길인 디지털로 일대에 7750㎡ 규모의 가로숲이 조성됐다. 구는 목수국, 배롱나무 등 다양한 수목 식재를 통해 부족한 녹지량을 확충하고, 삭막했던 산업단지 도시경관에 녹색 활력을 더했다.이와 함께 차량 통행량이 많고 빗물이 땅으로 스며들지 못하는 불투수면 비율이 높아 열섬현상과 집중호우 시 침수 우려가 제기됐던 경인로(오류IC~고척스카이돔) 785m 구간에는 물순환회복사업을 추진했다.사업에는 빗물을 저장·활용하는 ‘빗물 저금통’을 도입했다. 빗물 저금통은 비가 오면 도로 위 빗물을 저장했다가 가로수와 녹지에 공급하는 시설이다. 이를 통해 나무 생육을 돕고 도시 열섬현상을 완화하는 것은 물론, 집중호우 때 빗물이 한꺼번에 하수도로 몰리는 것을 줄여 침수 예방에도 도움이 될 것으로 기대된다.장인홍 구로구청장은 “이번 사업은 단순한 녹지 정비를 넘어 주민과 근로자가 매일 이용하는 도로를 쾌적하고 지속가능한 녹색 보행공간으로 탈바꿈시켰다는 데 큰 의미가 있다”며 “앞으로도 생활권 곳곳에 녹지와 휴식공간을 지속적으로 확대 조성하여 구민이 일상에서 체감할 수 있는 정원도시 구로를 만들어가겠다”고 말했다.이범수 기자