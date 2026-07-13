영암군, 기찬랜드서 ‘어르신마켓’ 운영

경로당 협업 작업장 생산품 특별판매, 노인 일자리·관광 연계



영암군이 월출산기찬랜드에서 경로당 협업 작업장에서 만든 제품을 판매하는 ‘어르신마켓’을 운영하고 있다.

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전남 영암군이 월출산 기찬랜드 개장 기간인 7월 11일~8월 17일 동안 ‘어르신 마켓’을 운영한다.이번 특별 판매장은 지역 어르신들이 경로당 협업 작업장에서 직접 만든 제품을 관광객에게 선보이고 판로를 넓히기 위해 마련했다.기찬랜드를 찾는 관광객들은 물놀이와 함께 영암 어르신들의 정성이 담긴 다양한 생활용품도 만나볼 수 있다.판매 품목은 생활복과 모자·스카프, 다육식물 화분, 손뜨개 가방과 수세미, 키홀더, 휴대전화 가방, 물병 가방, 편백 베개, 안마봉, 동전 지갑 등이다.참여 경로당 협업 작업장이 순번제로 판매장을 운영하며, 상품 진열과 판매, 방문객 응대도 어르신들이 직접 맡는다.판매 수익은 참여 작업장의 운영과 노인 일자리 참여 어르신들의 소득으로 이어진다.군은 이번 기찬랜드 특별 판매를 시작으로 지역 축제와 행사에도 경로당 협업 작업장의 ‘어르신 마켓’을 확대해 어르신들의 판로를 넓혀 나갈 계획이다.우승희 영암군수는 “기찬랜드를 찾은 관광객들이 영암 어르신들이 직접 만든 제품을 보고 지역의 따뜻한 정을 느끼는 시간이 되길 바란다”며 “앞으로도 노인 일자리와 지역 관광을 연계해 어르신들의 안정적인 소득과 지역 경제에 도움이 되도록 힘쓰겠다”고 밝혔다.영암 류지홍 기자