‘고립 끝, 일상 시작’ 서대문구 고립 위험가구 일상 회복 지원

중장년 대상 치과 치료, 주거환경 개선 등

복지부-한국의학연구소 협약 통해 후원금 확보



서울 서대문구의 고립 위험가구 발굴 활동.

서대문구 제공

서울 서대문구가 보건복지부와 재단법인 한국의학연구소(KMI)의 후원으로 사회적 고립 위험가구를 위한 일상 회복 지원사업을 추진한다고 15일 밝혔다.

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구는 지난 13일 정부세종청사에서 열린 ‘복지 위기가구 지원을 위한 복지부-KMI 업무협약식’에 전국 7개 지자체 중 하나로 선정돼 참여했다.이로써 후원금 5000만 원을 확보해 중장년 대상 치과 치료 지원, 청년 대상 주거환경 개선, 고립 위험가구 발견 및 관계 형성을 위한 맞춤형 물품 제작·전달 사업을 추진한다. 대상자의 일상 회복과 복지서비스 연계라는 목표를 지향하는 것이다.박운기 서대문구청장은 “이번 후원금을 활용해 기존 제도로는 지원하기 어려웠던 사업들을 추진할 수 있게 됐다”며 “앞으로도 다양한 민관협력을 통해 ‘사회적 고립 없는 따뜻한 도시 서대문’을 만들어 가는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.이범수 기자