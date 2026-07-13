제12대 경기도의회 의장단, 사무처 직원들과 상견례 ‘대한민국 최고의 의회 만들자’ 다짐

제12대 경기도의회 의장단이 의회 사무처 직원들과 공식적인 첫 만남을 갖고, 도민에게 신뢰받는 의회를 만들기 위한 본격적인 동행에 나섰다. 소통과 협력을 결속해 대한민국 최고의 지방의회를 구현하겠다는 구상이다.
경기도의회는 13일 오전 의회 대회의실에서 남종섭 의장(더민주·용인3)을 비롯해 고은정(더민주·고양10)·김미숙(더민주·군포3) 부의장, 의정국장 및 사무처 직원들이 대거 참석한 가운데 ‘제12대 경기도의회 의장단-사무처 직원 상견례’를 열었다.
|▲ 제12대 경기도의회 후반기 의장단으로 선출된 고은정 부의장, 남종섭 의장, 김미숙 부의장(왼쪽부터)이 상견례 행사에서 축하 꽃다발을 든 채 환하게 웃으며 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)
이번 상견례는 제12대 경기도의회 출범을 맞아 의장단과 실무를 담당하는 사무처 직원들이 처음으로 한자리에 모인 공식적인 자리다. 참석자들은 새롭게 출발하는 의회의 비전을 공유하고, 도민 중심의 의정활동을 뒷받침하기 위한 협력 체계를 공고히 할 것을 다짐했다.
남종섭 의장은 인사말을 통해 “경기도의회는 전국에서 가장 큰 규모를 자랑하는 광역의회로, 우리가 걸어가는 길이 곧 대한민국 지방의회의 역사가 된다”며 “최고의 지방의회를 만들어가는 여정에 의회 사무처 구성원 모두가 든든한 동반자로 함께해 달라”고 당부했다.
이어 남 의장은 “사무처 모든 직원이 깊은 자부심을 품고 업무에 임할 수 있도록 유연하고 안정적인 근무 환경을 조성하겠다”며 “지금은 오직 도민만을 바라보며 역량을 모아야 할 때인 만큼, 서로 신뢰하고 존중하며 같은 방향으로 나아가자”고 덧붙였다.
고은정 부의장 역시 협력의 중요성을 강조했다. 고 부의장은 “대한민국 최대 광역의회라는 위상에 걸맞게 도민의 신뢰를 확보하려면 사무처 직원 여러분의 전문성과 지혜가 절대적으로 필요하다”며 “동반자적 관계를 바탕으로 제12대 경기도의회의 새로운 여정을 멋지게 완주하자”고 격려했다.
김미숙 부의장도 힘을 보탰다. 김 부의장은 “각자 맡은 역할과 부서는 다를지라도, 도민을 향한 열정이 하나로 모일 때 비로소 경기도의회를 움직이는 거대한 원동력이 된다”며 “먼저 다가가 소통하는 부의장이 되어, 직원들이 일하는 보람과 긍지를 느끼는 의회 환경을 함께 일궈나가겠다”고 포부를 밝혔다.
|▲ 남종섭 의장과 고은정·김미숙 부의장을 비롯한 제12대 경기도의회 의장단이 의회 대회의실을 가득 채운 사무처 직원들과 함께 손을 흔들며 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)
양승현 리포터
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