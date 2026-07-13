제12대 경기도의회 의장단, 사무처 직원들과 상견례 ‘대한민국 최고의 의회 만들자’ 다짐



▲ 제12대 경기도의회 의장단과 의회 사무처 주요 간부 공무원들이 의회 대회의실 단상에 모여 도민 중심의 의정활동과 긴밀한 소통을 다짐하며 박수를 치고 있다. (사진=경기도의회)

제12대 경기도의회 의장단이 의회 사무처 직원들과 공식적인 첫 만남을 갖고, 도민에게 신뢰받는 의회를 만들기 위한 본격적인 동행에 나섰다. 소통과 협력을 결속해 대한민국 최고의 지방의회를 구현하겠다는 구상이다.



▲ 제12대 경기도의회 후반기 의장단으로 선출된 고은정 부의장, 남종섭 의장, 김미숙 부의장(왼쪽부터)이 상견례 행사에서 축하 꽃다발을 든 채 환하게 웃으며 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)



▲‘제12대 경기도의회 의장단-사무처 직원 상견례’에서 남종섭 의장이 인사말을 하고 있다. (사진=경기도의회)



▲ 남종섭 의장과 고은정·김미숙 부의장을 비롯한 제12대 경기도의회 의장단이 의회 대회의실을 가득 채운 사무처 직원들과 함께 손을 흔들며 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회는 13일 오전 의회 대회의실에서 남종섭 의장(더민주·용인3)을 비롯해 고은정(더민주·고양10)·김미숙(더민주·군포3) 부의장, 의정국장 및 사무처 직원들이 대거 참석한 가운데 ‘제12대 경기도의회 의장단-사무처 직원 상견례’를 열었다.이번 상견례는 제12대 경기도의회 출범을 맞아 의장단과 실무를 담당하는 사무처 직원들이 처음으로 한자리에 모인 공식적인 자리다. 참석자들은 새롭게 출발하는 의회의 비전을 공유하고, 도민 중심의 의정활동을 뒷받침하기 위한 협력 체계를 공고히 할 것을 다짐했다.남종섭 의장은 인사말을 통해 “경기도의회는 전국에서 가장 큰 규모를 자랑하는 광역의회로, 우리가 걸어가는 길이 곧 대한민국 지방의회의 역사가 된다”며 “최고의 지방의회를 만들어가는 여정에 의회 사무처 구성원 모두가 든든한 동반자로 함께해 달라”고 당부했다.이어 남 의장은 “사무처 모든 직원이 깊은 자부심을 품고 업무에 임할 수 있도록 유연하고 안정적인 근무 환경을 조성하겠다”며 “지금은 오직 도민만을 바라보며 역량을 모아야 할 때인 만큼, 서로 신뢰하고 존중하며 같은 방향으로 나아가자”고 덧붙였다.고은정 부의장 역시 협력의 중요성을 강조했다. 고 부의장은 “대한민국 최대 광역의회라는 위상에 걸맞게 도민의 신뢰를 확보하려면 사무처 직원 여러분의 전문성과 지혜가 절대적으로 필요하다”며 “동반자적 관계를 바탕으로 제12대 경기도의회의 새로운 여정을 멋지게 완주하자”고 격려했다.김미숙 부의장도 힘을 보탰다. 김 부의장은 “각자 맡은 역할과 부서는 다를지라도, 도민을 향한 열정이 하나로 모일 때 비로소 경기도의회를 움직이는 거대한 원동력이 된다”며 “먼저 다가가 소통하는 부의장이 되어, 직원들이 일하는 보람과 긍지를 느끼는 의회 환경을 함께 일궈나가겠다”고 포부를 밝혔다.양승현 리포터