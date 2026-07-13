김지호 경기도의원, 북부분원에서 주민간담회 개최 ‘지역현안 청취 및 의정활동 방향 밝혀’



▲ 10일 경기도의회 북부분원에서 김지호 의원이 지역 주민과 마주 앉아 생활 밀착형 현안과 민원을 경청하며 해결 방안을 논의하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 김지호 의원(더불어민주당, 의정부3)이 경기 북부 지역 주민들과 직접 만나 현안을 점검하고, 북부분원을 거점으로 한 현장 중심의 의정활동 의지를 확고히 했다.김지호 의원은 지난 10일 경기도의회 북부분원에서 지역 주민들과 대화의 시간을 갖고 주요 지역 현안을 심도 있게 논의했다. 그는 이 자리에서 북부분원의 역할과 기능을 설명하며 향후 의정활동 방향에 대한 포부를 공유했다.이번 간담회는 의정부를 포함한 경기 북부 주민들과의 소통 창구를 넓히고 현장의 목소리를 실제 정책에 녹여내기 위해 마련됐다. 간담회에 참석한 주민들은 실생활과 밀접한 다양한 민생 현안에 대해 적극적으로 의견을 피력했으며, 김 의원은 이를 경청하며 실효성 있는 해결 방안을 모색하겠다고 약속했다.특히 김 의원은 경기도의회 북부분원의 기능과 역할을 다각도로 소개하며, 북부 지역의 균형 발전과 신속한 민원 대응을 위한 거점으로서 북부분원이 갖는 중요성을 거듭 강조했다. 주민 접근성을 대폭 향상하고 현장 중심의 의정을 한층 강화해 경기 북부의 실질적인 도약을 이끌겠다는 구상이다.김 의원은 “주민들의 의견에서 정책이 비로소 시작되기 때문에 앞으로도 주민들과의 지속적인 소통을 통해 지역 현안을 꼼꼼히 챙기고, 경기 북부의 발전과 주민 삶의 질 향상을 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.김 의원은 향후에도 정기적인 주민 간담회와 민생 현장 방문을 이어가며 지역사회와 긴밀한 소통 체계를 유지할 계획이다. 한편 경기도의회 북부분원은 경기도청 북부청사 별관 5층에 자리하고 있다.양승현 리포터