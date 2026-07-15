완도군, 기능 중심 조직개편 단행

조직 진단 통한 인력 재배치로 ‘1개 부서, 6개 팀’ 축소



완도군청 전경.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전남광주특별시 완도군이 급변하는 행정 환경에 선제적으로 대응하고 군민 중심의 행정서비스를 제공하기 위해 ‘기능 중심의 조직개편’을 단행한다.이번 조직개편은 공무원 정원을 늘리지 않고, 객관적인 조직 진단을 통한 인력 재배치로 ‘1개 부서, 6개 팀’ 축소 등 조직 슬림화와 운영 효율성을 높인다는 구상이다.주요 개편 내용은 인구 소멸·청년 정책 등 미래 성장전략을 전담할 ‘미래전략과’와 전복 등 수산업 경쟁력 강화를 위한 ‘수산식품산업과’를 신설해 지역 경제를 활성화하는 데 방점을 뒀다.또한 농업기술센터와 농업축산과의 기능을 통합해 행정과 기술 지도를 유기적으로 연계해 농민이 체감할 수 있는 현장 중심의 농업 행정을 실현한다는 계획이다.복지 분야는 정부 시책으로 올해 초부터 본격 운영 중인 통합 돌봄 사업의 원활한 추진을 위해 읍·면에 ‘돌봄 의료팀’을 신설해 보건·의료·요양과 사례 관리 대상자를 현장에서 연계하는 군민 편의 중심의 ‘완도형 통합 돌봄’을 본격 추진한다.김신 군수는 “이번 조직개편은 ‘참여 자치 실현! 함께 여는 새로운 완도! ’라는 군정 슬로건에 맞춰 군민 중심의 기능형 조직을 마련하는 데 초점을 맞췄다”며 “수산업 위기, 인구 소멸 등 군이 직면한 어려움을 현장 중심의 책임 행정을 통해 돌파하고 실질적인 성과를 만들겠다”고 말했다.완도 류지홍 기자