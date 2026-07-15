전남광주통합특별시, 청년마을 자립형 수익모델 구축 나서

목포·순천·영광 선정…청년 일자리 창출·지역경제 활성화 도모



목포 ‘괜찮아 마을’ 현장.

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전남광주통합특별시는 목포 ‘괜찮아 마을’, 순천 ‘천천히 마을’, 영광 ‘유별난 안터마을’ 3곳을 청년 자립마을 활성화 지원사업 대상지로 선정하고, 각 5천만 원을 지원해 지역 자원을 활용한 자립형 수익모델 구축에 나선다.이번 사업은 기존 청년마을의 자립 역량을 높이고 지역의 청년 창업과 정착을 촉진하기 위해 추진됐다.선정된 마을은 단순한 체험·교류 공간을 넘어 지역 특성을 살린 사업모델을 구축하고 청년 일자리 창출과 지역경제 활성화를 도모한다.이들은 기존 청년마을 사업에서 우수한 운영 성과를 보였으며 지역 자원과 청년의 역량을 연계한 지속 가능한 사업계획을 제시해 높은 평가를 받았다.‘괜찮아 마을’은 원도심 숙박업소를 연계한 마을 호텔 조성과 숙박·관광·로컬상품을 잇는 플랫폼 구축에 나선다.특히 여행 기획과 콘텐츠 제작, 로컬상품 판매 등 관광산업 기반의 다양한 일자리와 창업 기회를 확대해 원도심 활성화와 지역 상권 활성화에 기여할 계획이다.‘천천히 마을’은 여수·순천 10·19사건과 원도심 자원을 활용한 체류형 스토리 투어, 노 플라스틱 식음료 콘텐츠 개발 등을 추진한다.지역 고유 자원을 연결한 로컬 비즈니스 모델을 구축하고, 친환경 소비문화 확산을 통해 지역 활성화를 도모할 예정이다.‘유별난 안터마을’은 재가 노인 복지서비스 분야 창업 기반 구축과 세대 우정 성장 트랙, 지역축제, 콘텐츠 제작 등을 추진한다.청년과 어르신이 함께하는 공동체를 형성하고, 청년 돌봄 인력과 지역 리더를 양성해 사회복지·돌봄 분야 일자리와 창업 기회를 확대할 계획이다.윤연화 전남광주통합특별시 인구청년이민국장은 “청년마을이 그동안 축적한 경험과 역량을 바탕으로 지역 자원을 활용한 새로운 수익모델을 발굴하고, 청년의 지역 정착을 이끌길 기대한다”며 “지역과 함께 성장하는 지속 가능한 청년 정착 모델로 자리 잡도록 적극 지원하겠다”고 말했다.무안 류지홍 기자