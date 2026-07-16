고양 장항사거리 고질병 … ‘병목 현상’ 푼다

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좌회전 차로 1개 늘려 출퇴근 정체 해소


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만성적인 상습정체 현상이 오랫동안 발생하고 있는 고양 장항사거리 일대 모습


경기 고양시가 일산 도심 진입로인 장항사거리의 상습 정체를 해소하기 위해 좌회전 차로를 1개 늘리는 등 교통 개선사업을 추진한다.

16일 고양시에 따르면 장항사거리는 자유로에서 장항IC를 거쳐 일산 도심으로 진입하는 핵심 교차로다. 최근 MBC 드림센터와 일산호수공원, 장항지구 개발 등으로 교통량이 크게 늘면서 좌회전 차로 부족에 따른 병목현상이 출퇴근 시간마다 반복돼 왔다.

시는 대규모 도로 확장 공사 대신 기존 도로 공간을 효율적으로 활용하는 방식으로 교통체계를 개선하기로 했다. 보도와 일부 녹지 공간을 조정해 여유 공간을 확보하고, 현재 2개인 좌회전 차로를 3개로 늘린다. 증설 구간은 약 220m다.

이번 사업은 민선 9기 공약인 출퇴근 시간 단축의 일환으로 추진된다. 막대한 예산과 장기간 공사가 필요한 도로 확장 대신 기존 시설을 재배치하는 이른바 ‘저비용·고효율’ 방식으로 교통 흐름을 개선하는 데 초점을 맞췄다.

시는 이달 실시설계에 착수했으며, 관련 행정절차를 거쳐 올해 하반기 안에 공사를 마무리할 계획이다.

시 관계자는 “기존 도로 공간을 효율적으로 활용해 적은 비용으로 교통 개선 효과를 높이는 사업”이라며 “앞으로도 주요 교통 혼잡 구간을 지속적으로 점검해 시민들이 체감할 수 있는 교통 환경을 조성하겠다”고 말했다.

한상봉 기자
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