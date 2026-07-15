박칠성 서울시의원, 도림천 유지용수 정비 설계 착수… “생태하천 복원할 것”

약 28억원 규모 ‘기본 및 실시설계’ 착수… 오는 2027년 12월 완료 예정

“하루 용수 공급량 1만 3000t에서 5만t으로 확대… 수질 및 악취 개선 기대”



박칠성 서울시의원. 서울시의회 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

도림천의 고질적인 물 부족 문제를 해결하기 위한 ‘도림천 유지용수 확보 사업’이 마침내 본격적인 설계 단계에 돌입했다.그동안 도림천에 유지용수를 공급해 온 영등포 아리수정수센터의 시설 노후화로 정상적인 용수 공급에 비상이 걸리자, 서울시의회 박칠성 의원(더불어민주당, 구로4)은 제11대 의회 임기 시작부터 5분 자유발언, 행정사무감사, 현장점검 등을 통해 서울시의 선제적이고 실효성 있는 대책 마련을 지속적으로 강력히 촉구해 왔다.서울시는 지난 6월 11일 약 28억원 규모의 ‘도림천 유지용수 정비 기본 및 실시설계 용역’ 계약을 체결하고 본격적인 설계 절차에 착수했고, 용역은 오는 2027년 12월 2일 완료될 예정이다. 서울시는 이번 용역을 통해 한강 취수관로와 공업용수 펌프 등 기존 시설에 대한 정밀 기술진단을 시행하고, 보강 및 신설에 대한 최적안을 마련할 계획이다. 아울러 ‘한강 원수 취수’ 또는 ‘안양천 하천수 취수’ 등 구체적인 공급방식도 최종 결정하게 된다.이번 정비사업이 완료되면 도림천의 일일 유지용수 공급 용량은 기존 1만 3000t에서 최대 5만t 수준으로 대폭 확대된다. 용수 공급량이 대폭 늘어남에 따라 도림천 하류 구간까지 물 흐름이 원활해져 고질적인 건천화 현상이 해소될 전망이다. 아울러 수질 개선과 악취 저감 효과를 통해 인근 주민들의 정주 여건과 주거환경도 한층 쾌적해질 것으로 기대된다.향후 추진 일정은 ▲2026년 하반기 기존 시설 기술진단 완료 및 최적안 선정 ▲2027년 상반기 기본설계 완료 및 투자심사 시행 ▲2027년 하반기 실시설계 완료 순으로 진행된다. 서울시는 실시설계가 완료되는 대로 투자심사 결과에 맞춰 별도의 공사 예산을 확보하고 착공 절차를 밟을 예정이다.박 의원은 “도림천 유지용수 확보는 지역 주민들의 숙원이자 서울시 관계부서와 오랜 기간 머리를 맞대고 요구해 온 사안인 만큼, 이번 설계 착수가 매우 뜻깊다”라며 “아직 최종 완공까지 거쳐야 할 절차가 남은 만큼, 12대 임기 동안에도 긴장의 끈을 놓지 않고 설계 과정부터 예산 확보, 실제 공사 마무리 단계까지 꼼꼼히 챙겨 도림천을 시민들이 즐겨 찾는 생태하천이자 쾌적한 수변체험공간으로 거듭나게 하겠다”고 강조했다.류정임 리포터