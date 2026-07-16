서대현 통합특별시의원, 전남·광주 문화행정 균형 촉구

전남 지역 문화유산 보존 위한 예산과 전문 인력 보강 강조
전남광주통합특별시의회 서대현 의원(더불어민주당·여수2)은 16일 전남과 광주의 문화행정의 불균형에 대해 조직과 예산 현실화를 촉구했다.
서 의원은 전남광주특별시 문화본부 업무보고에서 행정 통합 이전의 전남도와 광주시의 조직 규모와 예산, 주요 업무를 비교하며 문화행정의 불균형 문제를 지적했다.
서 의원은 “전남도 문화 관련 조직의 직원 수는 94명이지만 광주시는 241명으로 큰 차이가 났다”며 “문화 관련 예산도 전남도가 2224억 원인 데 비해 광주시는 3125억 원으로 더 많은 예산을 편성했다”고 밝혔다.
이어 “전남은 광주보다 훨씬 넓은 행정구역과 많은 문화유산을 보유하고 있어 추진 업무가 광주시의 약 두 배에 달한다”며 “현재의 조직과 인력으로는 정책 추진의 효율성과 전문성을 확보하는 데 한계가 있을 수밖에 없다”고 주장했다.
특히 “문화유산은 한 번 훼손되면 원형 회복이 어렵기 때문에 예방적 관리와 정비가 무엇보다 중요하다”며 “문화유산 보존 예산은 비용 지출이 아니라 미래 세대를 위한 가치 있는 투자라는 인식의 전환이 필요하다”고 강조했다.
무안 류지홍 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지