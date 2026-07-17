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장성 무궁화공원, 1만 2000주 ‘활짝’…8월 만개 예정

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1만 5000㎡ 규모·46개 품종, 1만 2000여 주의 무궁화


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전남광주 장성군 무궁화공원에 무궁화꽃이 피어 있다. (장성군 제공)


전남 광주 장성군의 대표적 명소인 ‘무궁화공원’의 무궁화가 본격적인 개화 시기를 맞아 꽃망울을 터뜨리기 시작했다.

장성 무궁화공원은 1만 5000㎡ 규모의 부지에 46개 품종, 1만 2000여 주의 무궁화가 식재된 곳이다. 현존하는 거의 모든 종류의 무궁화를 한자리에서 감상할 수 있어 전국적인 ‘무궁화 명소’로 큰 인기를 끌고 있다.

공원 내에는 무궁화 전망대를 비롯해 시원한 경관폭포와 야간 조명시설이 잘 갖춰져 있어, 무더위를 피해 선선한 저녁 시간대에 산책을 즐기려는 나들이객들의 발길도 이어질 것으로 보인다. 특히 장성군은 지난해 광복 80주년을 기념해 산림청이 주최하는 ‘무궁화 대축제’를 성공적으로 개최하며 무궁화 메카로서의 위상을 굳힌 바 있다.

군은 무궁화가 개화 초기 관리가 핵심인 만큼, 오는 8월 무렵 만개해 절정에 이를 수 있도록 수목 상태 점검과 공원 관람 환경 정비에 행정력을 집중할 계획이다.

김한종 장성군수는 “개화 초기 관리가 중요한 무궁화의 특성을 감안해 8월 무렵 절정에 이를 수 있도록 수목 상태 점검과 관람 환경 관리에 주력할 방침”이라며 “나라꽃 무궁화와 애국정신의 의미를 되새기는 뜻깊은 공간으로 가꿔 가겠다”고 밝혔다.


임형주 기자
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